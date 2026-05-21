Clausuraron la clínica trucha en González Catán donde murió un hombre de 57 años por mala praxis

Héctor Navarro, víctima de la clínica trucha de González Catán.

La clausura de la clínica trucha en González Catán

El juez Ochipinti resolvió la clausura definitiva del inmueble ubicado en Avenida Juan Manuel de Rosas 20956, que ya fue denunciado por venta ilegal de medicamentos, usurpación de títulos y asociación ilícita. Además, hasta la fecha hay seis personas detenidas en conexión con los delitos estipulados.

En los allanamientos realizados hasta ahora se incautaron sellos, documentación clínica, recetas, historias médicas y otros elementos considerados de interés para el expediente judicial, al tiempo que entre los aprehendidos se encuentran sospechosos con antecedentes penales por delitos graves, entre ellos homicidio y robos cometidos en rutas.

Familiares de las víctimas se pelearon con el personal de la clínica trucha en González Catán

Durante la tarde de este miércoles se vivieron momentos de tensión frente a la clínica de González Catán porque familiares de pacientes afectados y personal de la institución fraudulenta se trenzaron a golpes en un móvil de televisión.

Damián, hijo de Luis, otro hombre que murió tras asistir al centro asistencial, calificó de “vergüenza” a la situación y consideró que “es una falta de respeto» para con su padre.

«Te dicen que ahora sí son médicos, pero los de antes no. ¿Cómo puede ser que ayer lo allanen y hoy esté abierto? Que salgas a reclamar y te ataquen entre cinco… No puede ser así», sentenció el hombre.

Gentileza de MinutoUno.-