Leonardo Sbaraglia

El actor Leonardo Sbaraglia sigue brillando en la pantalla grande y el más reciente episodio de su carrera es el film Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, que acaba de ser estrenado en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

En la conferencia de prensa de la película que llegará a la Argentina en los próximos días, el elenco y el realizador departieron ante la prensa y, en un momento en que la actriz Aitana Sánchez-Gijón (Madres paralelas, El maquinista) se refirió al mate (su marido es argentino), Sbaraglia lanzó: «No me dejaron traer el mate aquí», en referencia a la conferencia de prensa, lo que provocó risas entre los presentes.En tanto, la actriz española aprovechó para subrayar el chiste y apuntar un color político que se hizo sentir: «A nosotros no nos dejan traer la chapa de Palestina libre y a ti no te dejan traer el mate, no lo entiendo”.

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