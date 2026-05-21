Según Trump, las conversaciones con Irán están “en su fase final”

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer miércoles que su administración está “en las etapas finales” de las conversaciones de paz con Irán y que está dispuesto a esperar unos días para obtener la “respuesta correcta”. “Estamos en las etapas finales con Irán”, dijo Trump a los periodistas. “Veremos qué pasa”. “O tendremos un acuerdo o haremos algunas cosas un poco desagradables. Pero esperemos que eso no suceda”, agregó. El mandatario norteamericano afirmó que no tiene “prisa” por finalizar un acuerdo de paz con Irán, sugiriendo que no consideraría hacer un “acuerdo limitado” centrado únicamente en la reapertura del Estrecho de Ormuz. “Vamos a darle una oportunidad a esto”, dijo Trump sobre un posible acuerdo. El presidente estadounidense añadió que había mantenido una conversación telefónica “muy buena” con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan el miércoles por la mañana. Turquía es considerada uno de los mediadores clave en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, declaró el miércoles que la República Islámica había recibido una nueva propuesta estadounidense y que la estaba examinando, coincidiendo con la visita a Teherán de un ministro del país mediador, Pakistán. “Hemos recibido los puntos de vista de la parte estadounidense y actualmente los estamos examinando. La presencia del ministro del Interior de Pakistán tiene como objetivo facilitar el intercambio de mensajes”, declaró Baqaei a la televisión estatal, reportó la cadena CBS News. Reiteró que las exigencias de Irán en las conversaciones para poner fin a la guerra incluyen la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero y el fin del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

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