Kicillof entregó viviendas a familias de Marcos Paz

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó ayer miércoles el acto de entrega de 19 viviendas para familias del municipio de Marcos Paz, donde además inauguró la obra de ampliación de un centro universitario. Fue junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; su par de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, Ricardo Curutchet.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Mientras el Gobierno nacional abandonó todas las obras de vivienda, en la provincia de Buenos Aires seguimos trabajando para que todos y todas puedan acceder a la casa propia”. “Nos quieren hacer creer que el Estado no sirve y hay que destruirlo, pero aquí fue la inversión pública la que permitió construir este barrio para que el personal policial de Marcos Paz pueda vivir con la dignidad que se merece”, agregó.

Las viviendas ubicadas en el barrio El Prado fueron destinadas a personal de la Policía provincial y forman parte de un proyecto habitacional de 41 casas. Mediante una inversión total de $408 millones, las unidades fueron construidas por la Cooperativa Alfil y poseen redes de agua, cloacas y gas.

En tanto, la ampliación del centro universitario se llevó adelante a través de un subsidio del Programa Puentes, que permitió la incorporación de nuevas aulas, áreas administrativas y la ampliación de accesos; como así también la adquisición de equipamiento tecnológico e informático.

“Sabemos que con las leyes muchas veces no alcanza y que, para que se cumplan los derechos, hace falta decisión política y compromiso: eso es lo que hacemos con el Programa Puentes para que la educación superior sea una realidad también en los distritos del interior”, sostuvo el Gobernador, y concluyó: “Frente a un Gobierno nacional que ataca al sistema universitario, nuestra defensa es redoblar los esfuerzos para ampliarlo y expandirlo en cada rincón de la Provincia”.

Por su parte, Bianco remarcó: “Todas las teorías económicas, salvo la que profesa el Presidente, coinciden en que el crecimiento genuino de una sociedad se logra con educación y desarrollo científico-tecnológico: ese es el camino que elegimos en la Provincia, por eso trabajamos día a día para ampliar el acceso a la universidad en todos los distritos”.

“Agradecemos el esfuerzo permanente del Gobierno bonaerense por acompañar a la comunidad de Marcos Paz: tanto el centro universitario como las viviendas entregadas en el barrio El Prado demuestran que la educación y el hábitat son políticas centrales en nuestra Provincia”, subrayó Curutchet.

Durante la jornada se entregaron distinciones de Ciudadanos Ilustres de la Provincia a exsoldados conscriptos combatientes y civiles que participaron en la Guerra de Malvinas.

Estuvieron presentes en las actividades el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; y el subadministrador, Hernán Ralinqueo; la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti; el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli; el jefe de la Caja de la Policía provincial, Carlos Langone; el dirigente Alberto Sileoni; y el director del centro universitario, Joaquín Garitonandia.

Gentileza: Comunicación Pública PBA.-

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