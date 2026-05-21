Diputados dio media sanción al proyecto que cambia el régimen de «zonas frías» con impacto en subsidios al gas

El nuevo proyecto de ley busca achicar el gasto del Estado recortando los subsidios al gas por «zona fría» y limitando el beneficio solo a las regiones con climas más extremos.

¿Quiénes pierden y quiénes mantienen el beneficio?

Menos territorio alcanzado: El subsidio ya no se aplicará en gran parte del país (como establecía la ley de 2021). Se vuelve a un esquema viejo donde el beneficio queda reservado solo para las zonas de frío extremo : la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Usuarios afectados: Alrededor de 1.600.000 usuarios perderán el subsidio .

Usuarios que lo conservan: Lo mantendrán 1.800.000 hogares de bajos recursos (anotados en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados). Para ellos, el descuento será superior al 75% durante los meses de invierno.

¿Qué requisitos se necesitan para seguir subsidiado?

El beneficio continuará vigente para los hogares más vulnerables que cumplan con alguna de estas condiciones:

Ingresos familiares que no superen las tres canastas básicas (unos $4,3 millones actuales).

Familias con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Veteranos de la Guerra de Malvinas (titulares de Pensión Vitalicia).

Vecinos registrados en el Barrio Populares (RENABAP).

¿Cómo se calculará el descuento a partir de ahora?

Cambio en la factura: El subsidio ya no se aplicará sobre el total de la boleta (que incluye cargos fijos), sino únicamente sobre los metros cúbicos de gas consumidos.

El objetivo del Gobierno y un «extra» en la ley

La meta económica: Según el proyecto, se busca reducir el déficit fiscal, ordenar las cuentas públicas y estabilizar financieramente el sistema energético.

Deudas eléctricas: Aprovechando la ley, el proyecto también incluye un mecanismo para perdonar (condonar) las deudas que las distribuidoras de luz acumularon con CAMMESA (la empresa mayorista de energía) durante los años de congelamiento de tarifas.

Gentileza de MinutoUno.-