Pirelli suspende su producción por la caída de ventas

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El fabricante de neumáticos Pirelli suspenderá parte de su producción por la menor actividad en la industria automotriz y la caída de ventas, en una decisión acordada con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

Las máquinas se apagarán el domingo y las tareas se reanudarán el martes, por lo que no operará ninguno de los tres turnos. Igualmente, se pagará el total de los salarios a la plantilla de 650 trabajadores, supo la Agencia Noticias Argentinas.

La medida se tomó, especialmente, por el recorte de la producción en la terminal de Stellantis, en El Palomar, en lo que queda de mayo y junio, por la caída de las ventas internas de autos 0 kilómetro y las exportaciones a Brasil: abril cerró con una contracción de 14% en los patentamientos y de 37,1% en la venta de vehículos al país vecino.

La planta de Stellantis, donde se fabrican los modelos Peugeot 208 y 2008, pasará de dos turnos a uno y abrirá una lista de retiros voluntarios para parte de sus 2.300 operarios. Desde 2023, ya hubo 700 despidos en Pirelli.

El caso refleja la actualidad de la industria nacional de cubiertas, que viene castigada. Hoy, la empresa fabrica, en promedio, entre 3.500 y 4.000 unidades por día, cuando en 2013 hacía 18.000 y en pandemia cerca de 9.000.

El 75% de los neumáticos que se venden en el país vienen del exterior.

Noticias Argentinas.-

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