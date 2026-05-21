En plena sesión en la Cámara de Diputados, un virulento cruce entre diputados de Unión por la Patria y La Libertad Avanza alteró los ánimos del recinto y obligó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a llamar al orden.

El episodio se desencasdenó cuando el tucumano libertario Gerardo Huesen interrumpió a los gritos el discurso de Rodolfo Tailhade, quien en una cuestión de privilegio estaba comparando las condiciones de detención de la ex presidenta Cristina Kirchner con las que gozan muchos represores de la última dictadura militar.

«¿Quién es el facho que habla?», protestó ofuscado el diputado kirchnerista, que debió interrumpir su intervención.

«Alguno de los que visitó a los milicos en la cárcel seguro, ¿no?», se preguntó, antes de percatarse de que quien estaba a los gritos era efectivamente Huesen.

Menem intentó poner paños fríos, pero Tailhade, astuto, redobló la apuesta.

«Tiene que decirle al diptuado por Tucumán que baje la gigantografía de (el ex represor y comandante del Operativo Independencia, Atnonio) Bussi que tiene en el despacho. ¡Basura!», embistió, y luego siguió: «Hacete el vivo, vos».

Mientras Tailhade reanudaba el hilo de su exposición, su compañero de bancada Horacio Pietragalla salió disparado a buscar a Huesen, que seguía refunfuñando desde el fondo.

El ex secretario de Derechos Humanos se cruzó todo el recinto y se puso de frente a frente con el tucumano.

Varios diputados libertarios se acercaron para separarlos, mientras Menem le reclamaba enfáticamente a Pietragalla que volviera a su banca.

Detrás del diputado kirchnerista salió su par Mario Manrique, pero para ese momento ya se había controlado la situación.