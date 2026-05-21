¿En qué consisten los cambios a los subsidios al gas por “zona fría” y cuántos hogares se verán perjudicados?

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El proyecto de ley de readecuación del régimen de «zona fría» tiene como eje central la reducción del alcance geográfico del esquema de subsidios por consumo de gas, acotando el beneficio a hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna, consideradas de frío extremo.

Los objetivos que persigue la iniciativa, de acuerdo a la letra del proyecto, son «la reducción del déficit fiscal, la normalización financiera del sistema energético y ordenamiento de las cuentas públicas».

Con el nuevo régimen de zona fría del Gobierno, según especificó la semana pasada la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, perderán el subsidio 1.600.000 usuarios, mientras que lo conservarán 1.800.000 de usuarios inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), quienes tendrán un «descuento superior al 75%» sobre el consumo de gas en los meses de invierno.

Además, incorpora dentro del esquema de subsidios la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.

La política seguirá vigente para hogares socioeconómicamente vulnerables (con ingresos de hasta tres canastas básicas por familia tipo, actualmente 4.3 millones de pesos), hogares con al menos un integrante con Certificado Único por Discapacidad (CUD), titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares.

A partir de los cambios en el régimen de zona fría, se subsidiará el metro cúbico de consumo de gas natural y no la totalidad de la factura -que incluye el cargo fijo-, como sucede hasta ahora.

El proyecto crea un mecanismo para condonar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante los períodos de emergencia tarifaria.

Las empresas deberán desistir de todos los reclamos judiciales como condición para acceder a ese beneficio.

Por otro lado, la exención impositiva para energías renovables, que vencía en 2025, se prorroga hasta 2045 y se derogan los regímenes de promoción de inversión y acceso a divisas para la producción de hidrocarburos creados en 2013 y 2022.

El eje central de la reforma

La propuesta oficialista advierte que la ampliación del régimen realizada en 2021 a partir de la aprobación de una ley impulsada por Máximo Kirchner llevó el número de beneficiarios a casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red, lo que derivó en la inclusión de sectores con alto poder adquisitivo o sin correspondencia con los criterios de vulnerabilidad económica.

El régimen de «zona fría» incorporó regiones con condiciones climáticas no equivalentes a las de la Patagonia, Malargüe y la Puna, lo que desencadenó desequilibrios fiscales.

“La escasez de fondos y el déficit fiscal han derivado en la falta de pago a las distribuidoras y subdistribuidoras y la consecuente ruptura de la cadena de pagos del gas a productores, lo cual evidencia el alto costo fiscal y los errores de diseño y de estructura que se buscan modificar”, señala el proyecto en sus fundamentos.

Históricamente, el Estado subsidiaba el 50% de la tarifa plena en zonas de frío extremo: era un beneficio focalizado que desde el 2002 se financiaba con un fondo fiduciario que se financiaba con un recargo a los usuarios de gas del 5.3% y alcanzaba para cubrir el 100% de la política de subsidio.

Con aquella ley del 2021, se elevó la alícuota de recargo en las facturas de gas al 7.5%, pero producto de la ampliación del universo de hogares beneficiándose generó un cuello de botella fiscal y no alcanza con la recaudación de ese impuesto para poder cubrir la integralidad de la política de subsidios.

Para La Libertad Avanza, se desnaturalizó el espíritu focalizado del régimen de subsidios por zona fría que tenía hasta el 2021.

«El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, postula el proyecto.

Según informaron a la Agencia Noticias Argentinas altas fuentes parlamentarias del oficialismo en la Cámara de Diputados, con la reducción del régimen de subsidios por zona fría, el Estado nacional tendrá un ahorro fiscal de entre «200 mil millones y 460 mil millones de pesos».

Por Sebastián Hadida. Noticias Argentinas.-

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