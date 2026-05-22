Alejandra Monteoliva habló sobre la posibilidad de que los argentinos viajen a Estados Unidos sin visa

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La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que el gobierno de Javier Milei negocia con su par en los Estados Unidos la posibilidad de que los turistas argentinos puedan viajar a ese país sin necesidad de tramitar previamente la visa consular.

En diálogo con LN+, Monteoliva aseguró que el Gobierno avanza en el proceso para que los argentinos puedan acceder al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos (VWP, por sus siglas en inglés). “Estamos trabajando desde distintos ministerios, no es sólo una cuestión de seguridad nacional: hay que cumplir una serie de pasos”, sostuvo la funcionaria sobre el programa de visado para los argentinos.

“Nuestra expectativa es que a inicios del 2027 esto ya esté en funcionamiento”, anticipó y agregó: “Este martes nos visitó la subsecretaria de Asuntos Consulares de Estados Unidos, que es la que lleva todo lo relacionado a la visa Waiver”.

El Waiver es un programa que permite a ciudadanos de países seleccionados viajar a Estados Unidos por turismo o negocios por hasta 90 días sin tramitar una visa consular.

Mundial y barras

Monteoliva aseguró además que el gobierno libertario compartió información con los Estados Unidos para impedir el ingreso a los estadios donde se disputará el Mundial en ese país de personas con antecedentes o restricciones de admisión. “Tenemos un registro de cerca de 21 mil personas con derecho de admisión que no pueden entrar a la cancha y que tampoco van a poder ingresar a los estadios en la Copa del Mundo”, explicó. Según detalló Monteoliva, “a esa base de datos se sumaron además 13 mil deudores alimentarios morosos a partir de un convenio firmado con la ciudad de Buenos Aires. En total son 34 mil personas que no podrán ingresar a los estadios en el Mundial”. Asimismo, la titular de la cartera de Seguridad Nacional destacó el vínculo con Estados Unidos y afirmó que la Argentina es “el principal socio estratégico” de Washington en la región. “En la última reunión que tuvimos nos dijeron: ‘En Argentina es donde más le está costando al narcotráfico, al contrabando y al terrorismo’, y eso nos llena de satisfacción”, reveló. Gentileza de MinutoUno.-

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