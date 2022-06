Tomalo vos, yo paso: En TikTok hicieron un «mate» gourmet y los usuarios estallaron de bronca

Un usuario de TikTok subió un video haciendo un mate, pero no era un mate cualquiera, el clip generó mucha repercusión en las redes sociales.

Una mujer compartió en TikTok una manera diferente y un poco común de hacer un mate. Como era de esperarse, las reacciones de los usuarios que vieron el video fueron muchas. La polémica que despertó este clip se trasladó a la red social del pajarito, donde varias personas siguieron el debate sobre el mate.

En la grabación se pueden ver las manos de una mujer armando un mate que pareciera tener una especie de yerba distinta a la que acostumbramos a usar en Argentina, un producto verde, color pasto.

A medida en que el video va avanzando, se puede ver como la mujer decora la infusión como si esta fuera un parque, y coloca figuras de conejos y zanahorias.

El video causó tanto revuelo que llegó hasta Twitter donde la mayoría de los usuarios mostraron un fuerte rechazo hacia este “nuevo mate”. El primero en hacer un comentario fue el usuario @fabipa90 quien compartió el video y junto a él escribió: “Los gauchos están de luto”.

Otros de los comentarios fueron: “Murió la patria”, “Que mierda es esto que hacen con lo único tan nuestro”, “Perdón, pero cuando tocan al mate es como si tocaran al Diego. Hay que salir a prender fuego todo”.

Lo cierto es que se trata de un mate brasileño, también conocido como chimarrao, es un mate muy parecido al popular mate argentino, paraguayo y uruguayo. Se trata de una infusión de yerba mate, planta que crece en las cuencas de los ríos de los países del cono sur.

Pero al igual que el mate argentino, más que ser una infusión, es una práctica que era muy popular entre los guaraníes y aymaras principalmente, pero que se hizo costumbre entre los españoles también, siendo en la actualidad una de las costumbres más representativas de estos países.

¿Cómo hacer chimarro?

Caliente el agua y colóquela en un termo, esta no debe estar tibia ni hervida. Se recomienda una temperatura entre los 70º C y 80 º C.

Vierta la yerba en la matera, hasta alcanzar ¾ partes del mismo.

Tape la boca del mate con la mano, inviértalo y agite, procure que la yerba quede sobre una de las paredes del mate y que forme un huequito.

Vierta el agua tibia cuidadosamente en el hueco que quedó en la yerba. Deje reposar unos instantes.

Introduzca la bombilla en el agujero, empiece a cebar el mate, recuerde siempre hacerlo en el mismo lugar para no mojar la yerba y arruinarla.

Nota gentileza de Diario Crónica.-

Foto: captura de TikTok, con el mate finalizado listo para tomar.-