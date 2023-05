Thelma Fardin habló tras la absolución de Juan Darthés: “Estoy cansada pero no me van a quebrar, esto no termina acá”

La actriz encabezó ayer una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional Argentina y cuestionó a la Justicia de Brasil luego del fallo a favor del actor: “Como no pudo decir que mentía, tuvo que decir que no alcazaba”.

A su turno, Fardin criticó a la Justicia de Brasil y apuntó que “no tiene perspectiva de género”. “Queda demostrado en que solamente el 1% de los casos de abusos sexual obtienen condena”, remarcó y mencionó sobre su caso: “Fue absolutamente único en muchos sentidos, era muy difícil que también fuera único en esa línea y que consiguiera una condena en primera instancia”.

No obstante, pese a que la resolución no fue la esperada, la actriz manifestó: “El cambio que hicimos y del cual mi caso es solo un ejemplo más, es una batalla que ganamos y un espacio que conquistamos. Hay muchas personas que se animaron a romper el silencio y hoy, a ellas les digo que esto no nos adoctrina. La Justicia se verá inundada de denuncias”.

Y pidió: “Que esto no sea un mensaje para volver a silenciarnos. No nos callemos, por favor. Es una lucha difícil pero la tenemos que dar”.

Luego se refirió al fallo: “Dice que está probado el delito sexual, que me practicó sexo oral y que me penetró con los dedos. Pero como ocurrió en 2009 está prescripto. Y pide y explica que no hay prueba suficiente respecto del abuso sexual con acceso carnal. Yo era una niña de 16 años ¿Qué espera la Justicia? ¿Qué le está pidiendo a las infancias, que se filmen cuando están siendo abusadas?”.

“Mi verdad es la verdad y eso no cambia por lo que diga este fallo”, continuó. “Como no pudo decir que mentía, la Justicia tuvo que decir que no alcazaba”, agregó.

Varias actrices acompañaron a Fardin (Luciano González). Varias actrices acompañaron a Fardin (Luciano González).

En algunos tramos de la rueda de prensa, a Fardin se le quebró la voz. “Para mí todo el proceso fue violento, desde el minuto uno, desde que en Nicaragua me hicieron una pericia física denunciando algo que había pasado nueva años antes”, recordó ante una de las preguntas y subrayó: “Estoy cansada pero no me van a quebrar, esto no termina acá”.

Luego, reflexionó: “Si yo, con todas las herramientas que tengo, no conseguí un fallo decente, con perspectiva de género, ¿cuál es el mensaje para todas esas otras mujeres, niños y niñas que se acercan a la Justicia y no consiguen respuestas?”.