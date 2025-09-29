Taller de corte y confección en Carlos Beguerie

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez invita a la comunidad de Carlos Beguerie a sumarse al Taller de Corte y Confección, que abre sus inscripciones para todas aquellas personas interesadas en aprender y desarrollar nuevas habilidades.

El taller, a cargo de Verónica Rodríguez, se dictará todos los viernes de 17:30 a 19:30 horas en la Base de Campamento, y estará orientado al desarrollo de conocimientos de moldería básica y costura, brindando herramientas prácticas y útiles para el oficio.

Para más información e inscripciones, comunicarse al:

2227 448120 (Verónica Rodríguez)

2227 623668 (Guillermina Riccazzi)

Una nueva propuesta formativa que busca acompañar, capacitar y generar oportunidades en la localidad.-

