Roque Pérez celebró los 141 años de su fundación con acto, desfile, stands y shows con el de L-Gante como número principal

Finalmente el tiempo permitió que se celebre el 141 aniversario de la fundación de Roque Pérez, que iba a ser el 21 de septiembre, pero el clima no lo permitió.
El 21 de septiembre de 1884 llegó por primera vez la locomotora Luz del Desierto y allí se inció la historia de la ciudad.
En el acto oficial sobre avenid Berro, el intendente Maximiliano Sciaini hizo uso de la palabra, destacando las acciones del gobierno municipal, con entrega de placas a 4 instituciones educativas por sus aniversarios.
Luego fue el momento del desfile cívico escolar, en donde las instituciones y fuerzas vivas hicieron su paso ante el aplauso de los presentes.
En el predio de la estación hubo propuestas para todos los gustos, con puestos de artesanías y gastronomía.
Sobre el escenario actuaron peñas y artistas locales e invitados, con el número principal a cargo de L-Gante con un show que hizo cantar y saltar a los presentes.
Una verdadera fiesta con un día especial para la celebración.-
Más historias
Triple crimen: los familiares de Brenda se reunieron con el abogado Fernando Burlando
Se desploma la venta de combustibles
Dinero narco en la política argentina: los US$ 200.000 que complican a José Luis Espert