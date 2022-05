Tablet gratis de Enacom: el único requisito para acceder a una

Desde el inició la pandemia, el uso de los dispositivos tecnológicos ha incrementado significativamente para evitar la presencialidad y tomó un lugar de importancia. El plan prevé la distribución de 140.000 tablets entre distintos beneficiarios.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) continúa con el programa Conectando con Vos para que más personas tengan garantizado el acceso a la tecnología y a los conocimientos necesarios.

«Entregamos 2.300 tablets del Programa Conectando con Vos, para que las y los habitantes de San Fernando y Tigre puedan continuar trabajando, estudiando y comunicándose», comunicó Enacom a través de twitter una nueva entrega.

¿Quiénes pueden acceder?

Beneficiarias de pensiones no contributivas que tengan ingresos mensuales brutos no superiores a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles y sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años.

Inscriptos en el régimen de Monotributo Social, sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años.

Jubilados, pensionados o trabajadores en relación de dependencia que reciban una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles. También sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años.

Monotributistas de las categorías correspondientes a quienes tienen ingresos que no superan 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles. También sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años.

En todos ellos se repite un único requisito fundamental, el mismo es tener un ingreso menor o igual al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

¿Cómo será la entrega?

La página web oficial del gobierno compartió cómo se lleva a cabo la entrega de los equipos:

Las jurisdicciones provinciales, municipales, asociaciones civiles, redes comunitarias y otras entidades intermedias deben inscribirse en el ENACOM y pedir la cantidad de dispositivos que necesiten entregar. El ENACOM asignará las tablets según la disponibilidad de equipos. Cada beneficiario recibirá una tablet.

Las personas beneficiarias deben firmar un contrato de adhesión al recibir la tablet. Cuando el ENACOM entregue todos los dispositivos debe avisar en su página web que no hay más unidades disponibles.

Nota gentileza de MinutoUno.-