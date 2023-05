¿SI UN ANIMAL APRENDE, POR QUÉ UN HUMANO NO?

¿TE GUSTA SALIR CON TU PERRO? ENTENDÉ QUE TENÉS QUE PONERLE COLLAR Y CORREA

Harto de ver por las redes sociales, accidentes de bicicletas, motos y autos a causa de perros en las calles de Roque Pérez y harto de observar cómo algunos perros entran a otras viviendas como si fuera la casa de sus dueños, les queremos informar acerca de unas de las tantas leyes que casi nadie cumple, e incluso cuando le hacemos notar a algunas personas que están actuando mal, nos insultan.

Me pregunto. ¿cómo haría una persona que vive en Roque Pérez y debe mudarse a Capital Federal con su perro? Porque en la CABA no se ven perros que caminen sueltos, ni mucho menos gente que ande en bicicleta con su perro corriendo detrás (sin correa). No solo porque está prohibido, sino porque es peligroso para los demás, pero también para el propietario del perro y para el propio perro. Imaginen una pelea entre perros en plena calle.

Lo dijo el Dr. Romero, «los animales son impredecibles y debemos educarlos».

La ley establece que: «Siempre debe llevarlos a todos con collar (o pretal) y correa. Y si el perro es potencialmente peligroso, debe colocarle el bozal. Llevar una escobilla y una bolsa de residuos para recoger la materia fecal. No atar los animales a árboles, monumentos, semáforos, postes o cualquier tipo de mobiliario urbano». Y esto es también para el distrito de Roque Pérez, aunque ya sabemos, todos hacen lo que quieren y solo muy pocos cumplen.

MIRÁ LA FOTO; HASTA LOS PERROS LO APRENDES, ¿POR QUÉ HAY HUMANOS QUE NO LOGRAN APRENDERLO?

Una vez más, TU PERRO EN TU CASA, no en la de los vecinos, ni en la calle.-