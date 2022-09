Si no hay acuerdo por neumáticos, el Gobierno autorizará la importación

El gobierno apuesta a que este miércoles las empresas de neumáticos y el gremio lleguen a un acuerdo. En caso contrario, el ministro de Economía, autorizará la importación de neumáticos y liberará neumáticos retenidos en la Aduana. Preocupación oficial por la paralización de algunas plantas automotrices.

La expectativa oficial es que el conflicto de los fabricantes de neumáticos con el gremio se solucione este miércoles, en caso contrario, el ministro de Economía, Sergio Massa garantizó al sector automotriz que “abrirá la importación de neumáticos” como asimismo habilitará “neumáticos retenidos en la Aduana”, así lo informó el Secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren al término de la reunión.

Martín Galdeano, titular de Adefa al término de la reunión, afirmo que, a raíz del conflicto, “la exportación se redujo, de exportar 2.500 vehículos por día hoy solo se exportan 1.200”. Admitió también que hay varias plantas industriales paralizadas y, por su parte Smata manifestó su preocupación por que ya se registran suspensiones de personal.

Cabe recordar que el conflicto en las empresas de neumáticos comenzó a principios de año con “diferentes medidas y fue escalando con paros, asambleas y bloqueos por parte del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA)”, según señaló Adefa en un comunicado.

Uno de los temas de mayor preocupación empresaria e incluso del gobierno, es el bloqueo de las fábricas que impide que continúe la producción. En este sentido, “apelando al desbloqueo inmediato de las plantas, la cadena de Valor manifestó la necesidad de que ambas partes realicen su mayor esfuerzo para que a través del diálogo en la reunión programada para mañana miércoles (30) se solucione este conflicto que pone en riesgo a más de 500 mil familias”, indicaron.

Por su parte, De Mendiguren enfatizó la preocupación oficial por el conflicto y reconoció que “no es posible mantener una negociación con las fabricas tomadas”. Este punto no es menor porque las empresas no pueden acceder al stock que tienen en sus plantas fabriles.

Cabe señalar que este miércoles, las empresas fabricantes de neumáticos mantendrá un encuentro en el ministerio de Trabajo con los representantes gremiales y la expectativa oficial esta puesta en que se pueda destrabar el conflicto.

Durante la reunión con Massa no se puntualizó en las demandas gremiales, aunque si, se mencionó que no es posible negociar con la “planta tomada”. También los empresarios indicaron que este tipo “de acciones genera incertidumbre en los mercados de exportación por posibles desabastecimientos y afecta los planes de inversión en desarrollo”.

Esta preocupación también es compartida por el gobierno y, como informó el secretario de Industria, también el presidente Alberto Fernández se involucró y mantuvo conversaciones con algunas empresas del sector.

En tanto, desde la CGT en estricto off señalan que no están de acuerdo con este tipo “de acciones que llevan las cosas a un punto que luego les es difícil volver atrás” más allá de señalar que en el conflicto se observan motivaciones políticas.

De todas maneras, Massa les pidió a las empresas fabricantes de neumáticos que “se sienten nuevamente a la mesa con el sindicato”.

Los gremios de Smata y UOM también asistentes al encuentro le manifestaron a Massa su preocupación dado que ya hay plantas paralizadas y en muchos casos comenzaron las suspensiones.

El mercado de neumáticos abastecido por tres empresas: Fate, Bridgestone y Pirelli producen 6 millones de neumáticos al año y, desde que comenzó el conflicto a principio de año se dejaron de fabricar casi 1,3 millones de unidades.

La preocupación oficial por la paralización de la industria automotriz se explica porque este sector lidera el crecimiento industrial del país.

“En los primeros 8 meses del año la industria automotriz registra un aumento de 29,5 % y 25,3 % en producción y exportación, respectivamente” según datos de Adefa. Además, es el primer sector exportador industrial y el segundo complejo exportador del país al mundo, representando el 38% de las exportaciones MOI (Manufactura de Origen Industrial) de la Argentina al mundo y el 71% de las exportaciones MOI a Brasil.

Del encuentro participaron: el ministro de Economía, Sergio Massa, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren y el secretario de Comercio, Matías Tombolini. Asistieron representantes del Smata, UOM, AFAC y ADIMRA, así como directivos de Bridgestone y Pirelli. Por ADEFA asistió su titular, Martín Galdeano (Ford) junto a Gustavo Salinas (vicepresidente de la entidad y Presidente de Toyota), Gonzalo Ibarzábal (Nissan), María Ángela Stelzer (VW) y Fernando Rodríguez Canedo, director Ejecutivo de la entidad.

Nota de Liliana Franco gentileza de Ámbito.-

Foto de archivo. Foto Carlos Zampini.-