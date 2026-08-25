Sesión del miércoles en Diputados: la oposición analiza emplazar comisiones para tratar el endeudamiento familiar

Unión por la Patria y otros bloques de la oposición analizan pedir un apartamiento de reglamento durante la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados para votar el emplazamiento de comisiones a fin de tratar los distintos proyectos que buscan aliviar el drama del endeudamiento familiar con bancos, billeteras virtuales y prestamistas.

«Es posible que lo hagamos. Lo vamos a charlar en una reunión de bloque», señaló un diputado de UxP a la Agencia Noticias Argentinas (NA), información que coincide exactamente con la brindada por otro legislador en contacto con este medio.

De esta manera, la oposición busca instalar en el recinto un tema que al Gobierno le está costando explicar cada vez que sale a la palestra.

Según el Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de mayo de 2026, la mora en las familias ascendió al 12,8% en el sistema bancario.

El escenario es aún más crítico en el sector no bancario: la irregularidad en proveedores no financieros rozó el 28,7% (según datos de EcoGo a mayo de 2026), impulsada por mora en préstamos personales (34,1%) y tarjetas de crédito (19,4%).

Durante su discurso en la Bolsa de Rosario, el presidente Javier Milei minimizó el tema y atribuyó el aumento de las deudas a las compras de televisores durante el Mundial de Fútbol.

«Se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no. No seamos pelotudos con esto de la morosidad», reclamó el jefe de Estado.

En realidad, la morosidad es un problema en crecimiento que afecta a más de seis millones de argentinos, y que mereció la presentación de una treintena de proyectos.

Uno de los últimos en presentarse es el del diputado nacional de Unión por la Patria Itai Hagman junto a su par Natalia Zaracho.

«Nosotros lo que planteamos es que el Estado no pague un mango, que sea el Estado el que obligue a las partes a reestructurar su deuda», indicó.

Y agregó que quienes prestaron a tasas usurarias «se tendrán que hacer cargo de que van a tener que cobrar una tasa de interés más razonable».

«Si vos tenés una inflación del 30 y pico por ciento y una tasa de interés de los bancos que ronda entre el 60 y 70%, no puedes estar cobrando 300, 400, 500%», cuestionó el economista.

Consultado por el origen del problema, Hagman lo vinculó al DNU 70/2023, ya que en dicho decreto yace «la desregulación de la tasa de interés», lo cual «hizo que el sistema financiero se desordene».

«El endeudamiento de las familias fue indudablemente la contracara del ajuste. No es un problema personal, es un problema económico y es un problema colectivo», advirtió.

Sobre la escala del fenómeno, remarcó: «No puede ser que 6 millones de personas se hayan equivocado», y subrayó que a ese universo se suman quienes no están en mora pero destinan una porción excesiva de sus ingresos al pago de deudas.

Agencia NA.-