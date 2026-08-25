Cancelaron la instalación de un café dentro del cementerio de la Recoleta en CABA

El proyecto que buscaba instalar un gift shop y un punto de venta de café dentro de una bóveda del Cementerio de la Recoleta quedó definitivamente suspendido. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió dar de baja la licitación luego de que el conflicto por el espacio llegara a la Justicia mediante un recurso de amparo.

La iniciativa había llamado la atención porque combinaba souvenirs, bebidas para llevar y recorridos nocturnos entre mausoleos en uno de los sitios históricos más visitados de la Capital. Sin embargo, detrás del proyecto apareció una disputa familiar por la titularidad de la bóveda y una deuda que, según la administración porteña, supera los $37 millones.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el espacio en cuestión está ubicado en la Sección 17, Tablón 201, cerca del ingreso de la calle Junín. Tiene una superficie cubierta de aproximadamente 24,55 metros cuadrados y pertenece históricamente a la familia Girado, que asegura haber adquirido el terreno en 1880.

La Ciudad había declarado la caducidad de la concesión y recuperado el espacio para luego avanzar con una explotación comercial. Pero los descendientes cuestionaron el procedimiento, denunciaron irregularidades en las notificaciones y sostuvieron que todavía habría restos familiares en el interior.

La deuda millonaria detrás de la bóveda de Recoleta

De acuerdo con la posición oficial, los titulares de la bóveda acumulaban una deuda de mantenimiento de $22.215.070 correspondiente al período comprendido entre 2007 y 2026.

A ese monto se sumaban otros $15.587.653 por trabajos de reparación realizados por el Gobierno porteño. En total, el reclamo económico superaba los $37,8 millones.

Fuentes de la Ciudad sostuvieron que se enviaron cartas documento y se publicaron edictos desde 2025 sin que los propietarios regularizaran la situación. También remarcaron que el procedimiento aplicado es el mismo que se utiliza ante concesiones abandonadas en otros cementerios porteños.

La familia Girado, en cambio, planteó que no fue notificada correctamente y presentó una acción de amparo para pedir la nulidad del proceso. La causa quedó radicada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, a cargo del juez Roberto Gallardo.

¿Qué resolvió la Justicia sobre el café en el cementerio?

El magistrado ordenó al Gobierno de la Ciudad abstenerse de declarar la caducidad de la concesión, licitar el terreno o avanzar con un eventual remate público.

La medida cautelar también suspendió la licitación que contemplaba la explotación comercial de la bóveda durante cinco años. La apertura de ofertas estaba prevista para el 9 de septiembre de 2026.

En su resolución, Gallardo cuestionó que un espacio destinado al descanso de los muertos pudiera convertirse en un emprendimiento con fines lucrativos. Según el planteo judicial, el cementerio debe conservar su carácter de lugar de recogimiento y no transformarse en un centro comercial.

Frente a ese escenario, la administración porteña resolvió cancelar directamente la convocatoria. De ese modo, el polémico proyecto quedó sin efecto antes de que se conociera qué empresas estaban interesadas en explotar el espacio.

¿Cómo iba a funcionar el gift shop de Recoleta?

La licitación establecía una concesión por cinco años y un canon mensual base de $1.600.000. La empresa adjudicataria podría vender publicaciones, recuerdos, objetos conmemorativos y productos relacionados con la historia y la identidad cultural del cementerio.

La propuesta gastronómica no incluía un restaurante con mesas entre las tumbas. El permiso contemplaba únicamente la venta de café, bebidas y alimentos sencillos para llevar.

El proyecto también habilitaba la organización de recorridos turísticos nocturnos. Por esa actividad, la concesionaria debía entregar al Gobierno porteño al menos el 20% de los ingresos brutos.

La combinación de café, souvenirs y visitas entre mausoleos convirtió rápidamente la iniciativa en un tema de debate. Mientras algunos defendían la incorporación de servicios para turistas, otros consideraban que instalar un comercio dentro de una bóveda implicaba avanzar sobre un límite ético y patrimonial.

Agencia NA.-