Caso Cerimedo: 120 días de prisión preventiva para los dos detenidos vinculados con el arma usada en el ataque

El hombre identificado como Róger A. C y la mujer, Paola Andrea, deberán cumplir la condena en la cárcel de Palmasola, la misma en la que se encuentra el consultor político.

La justicia de Bolivia confirmó la prisión preventiva para un hombre y una mujer, los únicos dos detenidos que declararon este lunes por el ataque contra Nadia Beller, expareja del consultor político Fernando Cerimedo.

El juez dictó 120 días de prisión preventiva para el hombre identificado como Róger A. C de 41 años y para Paola Andrea de 39 años, quien sería la pareja de uno de los presuntos sicarios, un ciudadano colombiano apodado «Juancho», que se encuentra prófugo.

El magistrado envío a ambos a la cárcel de Palmasola, donde Cerimedo está cumpliendo 180 días de prisión preventiva. Si bien estarán en la misma prisión no compartirán el mismo penal.

La Fiscalía acusó a los dos de tentativa de asesinato y de haber participado en la provisión del arma usada en el atentado contra la abogada de 33 años.

Ambos se presentaron ante el juez en el Juzgado de la zona de Los Lotes, en Santa Cruz, hasta donde fueron trasladados bajo custodia policial.

El fiscal Herland Rodríguez indicó que Róger A. C habría sido quien le vendió el arma de fuego a uno de los presuntos autores materiales del hecho, un ciudadano extranjero que es buscado por las autoridades.

En cuanto a la mujer «habría cobijado, habría mantenido el resguardo del arma de fuego utilizada».

Rodríguez agregó que en los operativos se encontró otra arma de fuego en poder de uno de los acusados, pero aclaró que no se trataría del arma usada en el ataque.

En paralelo, los investigadores analizan otros elementos hallados durante las pesquisas, entre ellos una motocicleta que estaría vinculada con los movimientos de los supuestos autores materiales

Agencia NA.-