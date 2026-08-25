El intendente Maximiliano Sciaini visitó la Universidad Nacional de Hurlingham

El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, concurrió este martes a la Universidad Nacional de Hurlingham, donde mantuvo una reunión de trabajo con el rector Jaime Perczyk y el vicerrector Walter Wallach.

Durante la visita, las autoridades recorrieron las instalaciones de la Universidad y dialogaron sobre la importancia de generar y fortalecer vínculos institucionales que permitan avanzar en nuevas oportunidades de desarrollo educativo y productivo para las y los vecinos de Roque Pérez.

En el encuentro se abordaron distintas iniciativas vinculadas a la educación, la innovación, el desarrollo productivo y la incorporación de nuevas tecnologías, con el objetivo de explorar acciones conjuntas que permitan ampliar las oportunidades de formación, promover la innovación y acompañar el crecimiento productivo del distrito.

Asimismo, el intendente pudo conocer la computadora cuántica de la Universidad Nacional de Hurlingham, una herramienta tecnológica de vanguardia que forma parte de los avances que lleva adelante la institución en materia de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

La jornada permitió fortalecer el vínculo entre el Municipio de Roque Pérez y la Universidad Nacional de Hurlingham, con el objetivo de continuar generando propuestas y proyectos que contribuyan al desarrollo educativo, productivo, científico y tecnológico del distrito.-