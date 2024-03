Semana de concientización sobre el Síndrome de Down

El día 21 de marzo fue designado en diciembre del año 2011, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como el Día Mundial del Síndrome de Down. Con ello se pretende crear mayor conciencia pública sobre esta alteración genética, así como valorar su contribución a la sociedad.

Además en esa fecha, se busca resaltar la importancia de la autonomía e independencia individual de las personas con Síndrome de Down, más concretamente, en la libertad para tomar sus propias decisiones, porque son perfectamente capaces de ello.

¿Por qué el 21 de marzo?

Al día de hoy, no hay explicación de la existencia de esta alteración genética, pero se piensa que puede deberse a un proceso de división defectuoso que origina un cromosoma más, llamado trisomía 21. Precisamente por este motivo, el día 21 del tercer mes del año (marzo) se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, para simbolizar esa trisomía.

¿Qué tienen que ver las medias de diferentes colores?

Las medias fueron elegidas como un símbolo del Día Mundial del Síndrome de Down porque tienen una forma similar a la de los cromosomas. En el 2018, una niña británica llamada Chloe Lennon, viralizó la práctica de utilizar medias de colores diferentes gracias a un video publicado en redes sociales bajo el lema: ”LAS LLEVO DIFERENTES PORQUE SOMOS TODOS IGUALES”.

Desde la Dirección de Discapacidad del Municipio de Roque Pérez, proponemos que te sumes enviando o subiendo una foto con medias diferentes a tus redes sociales y etiquetanos en Instagram: @discapacidadrp y en Facebook: @discapacidad roque perez