Extrememos los cuidados frente al Dengue

La Subsecretaría de Salud y la Dirección de Salud del Municipio de Roque Pérez, en concordancia con el ministerio de Salud bonaerense, subrayan la necesidad de fortalecer los cuidados para prevenir el dengue y evitar el aumento de casos.

La abundancia de lluvias y altas temperaturas generan condiciones ambientales favorables para la proliferación del mosquito vector; el Aedes aegypti. Por eso, luego de las precipitaciones, es fundamental vaciar todo tipo de recipiente que acumule agua para evitar su propagación.

Recordemos que el Aedes aegypti tiene hábitos domiciliarios y se reproduce en cualquier recipiente natural o artificial que contenga agua. Sus huevos pueden resistir las condiciones ambientales secas durante más de un año, siendo esta una de las estrategias más importantes que la especie emplea para sobrevivir y propagarse.

Por esta razón, las medidas de prevención más efectivas apuntan a la eliminación de objetos que puedan acumular agua, especialmente aquellos que quedan a la intemperie y acumulan agua de lluvia, y el control de aquellos contenedores de agua necesarios (tales como los bebederos de animales, botellas, etc.).

En este sentido, la cartera de Salud provincial viene desarrollando estrategias de descacharrado en conjunto con municipios bonaerenses, en el marco del “Plan de Preparación y Respuesta frente al Dengue y otros arbovirus 2023-2024”, con actividades que apuntan a promover medidas tendientes a reducir la población del principal vector, el Aedes aegypti.

TAREAS DE PREVENCIÓN EN EL HOGAR

* Eliminación de criaderos potenciales de mosquitos mediante tareas de descacharrado es la medida preventiva más eficaz frente al dengue.

* Descartar todos los objetos inservibles que puedan acumular agua de lluvia (como latas, botellas vacías, neumáticos, macetas, etc.).

* A los recipientes útiles, como baldes y palanganas, es necesario vaciarlos y dejarlos boca abajo para que no junten agua.

* Las canaletas deben mantenerse limpias y libres de hojas todo el año.

* En el caso de los recipientes utilizados para contener agua (como tanques y barriles) es importante mantenerlos tapados.

* El agua de bebederos de animales y de floreros en el interior y exterior de la casa deben ser renovados cada tres días.

Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires

Subsecretaría de Salud – Dirección de Salud

Municipio de Roque Pérez.-

