Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el fuego se registró en el sector de la boletería sobre una freidora y mobiliarios propios en una extensión de 1 por 1 y 1,50 metros de alto, en el ingreso por Anchorena y Zelaya.

El SAME concurrió al lugar y asistió a un total de ocho pacientes, dos de ellos fueron trasladados por la ambulancia de Paramedic a la ART, uno de 21 años con inhalación de humo y otro 40 años con intoxicación y quemadura grado A.

Cuatro personas recibieron oxígeno en el lugar y a otros dos se les realizó control clínico.

El proceso fue extinguido por empleados del lugar mediante el uso de extintores, señalaron los Bomberos de la Ciudad, mientras que se llevó a cabo una inspección general del establecimiento.

Inicialmente SAME fue anulado porque el área protegida se encargó del siniestro, pero luego volvieron a solicitarlo a raíz de que un joven de 35 años presentó una carbonización de grado A en una mano.

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