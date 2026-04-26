El fuego se registró en el sector de la boletería sobre una freidora.
Dos personas resultaron con quemaduras como consecuencia de un incendio que se desarrolló esta tarde en el cine del Abasto.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el fuego se registró en el sector de la boletería sobre una freidora y mobiliarios propios en una extensión de 1 por 1 y 1,50 metros de alto, en el ingreso por Anchorena y Zelaya.
El SAME concurrió al lugar y asistió a un total de ocho pacientes, dos de ellos fueron trasladados por la ambulancia de Paramedic a la ART, uno de 21 años con inhalación de humo y otro 40 años con intoxicación y quemadura grado A.
Cuatro personas recibieron oxígeno en el lugar y a otros dos se les realizó control clínico.
El proceso fue extinguido por empleados del lugar mediante el uso de extintores, señalaron los Bomberos de la Ciudad, mientras que se llevó a cabo una inspección general del establecimiento.
Inicialmente SAME fue anulado porque el área protegida se encargó del siniestro, pero luego volvieron a solicitarlo a raíz de que un joven de 35 años presentó una carbonización de grado A en una mano.
Noticias Argentinas.-
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