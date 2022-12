Se van llenando de vehículos las rutas hacia la Costa Atlántica

Tanto en la Ruta 2 como en la Ruta 11, principales arterias hacia la costa atlántica, se registra circulación vehicular sin interrupciones en ambos sentidos, aunque se va a ir intensificando con el paso de las horas en lo que se espera que sea un masivo éxodo de fin de año. Cerca de las 8 de mañana hubo un incidente vial en el kilómetro 142 de la Autovía 2, sentido de Mar del Plata, a la altura de Lezama, que no afecta carriles pero se aconseja transitar con precaución por la zona.

¿Cómo ir a Mar del Plata evitando la Ruta 2?

Por otra parte, la ruta nacional 12 en el tramo del complejo Zarate-Brazo Largo se encuentra momentáneamente con transito asistido por parte de personal de Gendarmería Nacional debido a la baja visibilidad en la zona por la presencia de humo sobre la calzada, producto de la quema de campos de la zona.

Otro camino para evitar el caos de tránsito para quienes se dirigen a Mar del Plata es la Ruta 36 hasta su empalme con la 11, con un recorrido de 486 kilómetros. Otro medio es tomar la Ruta 29 y luego la 226, con una extensión de 477 kilómetros.

Parecen algunos kilómetros más, pero dependiendo del estado de estas rutas se puede llegar a destino con menos horas de viaje, teniendo en cuenta que por la 2 van la mayoría de los vehículos y, además, es donde se encuentra la mayor cantidad de controles viales, lo que puede lentificar la marcha.

Gentileza de MinutoUno.-

N de la R de rpereznet.com.ar: Les pedimos que recuerden no tomar alcohol si van a conducir, no utilizar los teléfonos móviles mientras manejan y respetar las reglamentaciones de cada ruta, las velocidades máximas (y mínimas también), aunque no haya cámaras, las velocidades establecidas en cada ruta son para brindarles mayor seguridad en las mismas, ya sea por curvas peligrosas, por cruces de zonas urbanas o por otros motivos. Respetando estas cosas (elementales además), se llega a destino sin problemas.