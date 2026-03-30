Se suspende hasta nuevo aviso la 2ª Fiesta de la Carne de Cerdo en Roque Pérez

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El Municipio de Roque Pérez informa que se ha determinado suspender la 2ª edición de la Fiesta de la Carne de Cerdo, prevista para el domingo 12 de abril.

La decisión fue tomada por el Departamento Ejecutivo ante la falta de subsidios destinados a este tipo de eventos, priorizando la asignación de recursos en áreas que garanticen la continuidad y mejora de los servicios para todos los vecinos y vecinas de la comunidad.

Asimismo, se comunica que, en caso de mejorar la situación, el evento podría llevarse a cabo en una nueva fecha a designar oportunamente.-

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