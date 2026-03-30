Construcción en crisis: ventas en corralones caen hasta 50% en marzo

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La construcción en Argentina registra fuertes bajas: ventas en corralones caen hasta un 50% y consumo de insumos sufre retrocesos de hasta 62,1%. Los datos incluyen ladrillos, cemento, hierro y hormigón. El sector perdió más de 100 mil empleos desde el inicio de la gestión de Milei.

Caída de las ventas en corralones

Comerciantes del sector señalan que la demanda se desplomó. Horacio, dueño de un corralón en barrio de Flores, asegura: «Ya no hay expectativas. La gente no tiene plata». Las ventas en marzo registraron bajas de hasta 50%, afectando desde ladrillos y cemento hasta productos sanitarios.

Impacto de la obra pública y la economía

La ausencia de obra pública a nivel nacional limita la actividad. Solo algunos proyectos porteños y refacciones particulares mantienen mínima circulación de insumos. Horacio detalla que «antes las obras grandes traían $10 y ahora $5», reflejando un descenso en los montos invertidos y el poder adquisitivo de los clientes.

Datos oficiales respaldan la retracción

El índice Construya indica que en el bimestre enero-febrero de 2026 las ventas de materiales cayeron 28,4% interanual. El sector atribuye esta caída a la incertidumbre sobre costos de reposición y la baja en la demanda de obra privada pequeña y mediana.

Indicador Sintético de Actividad de la Construcción

Según el ISAC medido por el INDEC, febrero de 2026 mostró bajas de 62,1% en asfalto, 34,3% en hierro y aceros, y 29,8% en hormigón elaborado respecto al mismo mes del año anterior. Estos números reflejan la caída generalizada en la actividad de construcción.

Productos más afectados

Todos los insumos sufren retracción: ladrillos, cemento, arena, cal, pegamentos y productos sanitarios como inodoros, lavabos y duchas. La baja demanda impacta tanto en ventas como en empleo, acentuando la crisis del sector en el inicio de la era Milei.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

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