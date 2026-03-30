Construcción en crisis: ventas en corralones caen hasta 50% en marzo

La construcción en Argentina registra fuertes bajas: ventas en corralones caen hasta un 50% y consumo de insumos sufre retrocesos de hasta 62,1%. Los datos incluyen ladrillos, cemento, hierro y hormigón. El sector perdió más de 100 mil empleos desde el inicio de la gestión de Milei.
Caída de las ventas en corralones
Comerciantes del sector señalan que la demanda se desplomó. Horacio, dueño de un corralón en barrio de Flores, asegura: «Ya no hay expectativas. La gente no tiene plata». Las ventas en marzo registraron bajas de hasta 50%, afectando desde ladrillos y cemento hasta productos sanitarios.
La ausencia de obra pública a nivel nacional limita la actividad. Solo algunos proyectos porteños y refacciones particulares mantienen mínima circulación de insumos. Horacio detalla que «antes las obras grandes traían $10 y ahora $5», reflejando un descenso en los montos invertidos y el poder adquisitivo de los clientes.
Datos oficiales respaldan la retracción
Indicador Sintético de Actividad de la Construcción
Según el ISAC medido por el INDEC, febrero de 2026 mostró bajas de 62,1% en asfalto, 34,3% en hierro y aceros, y 29,8% en hormigón elaborado respecto al mismo mes del año anterior. Estos números reflejan la caída generalizada en la actividad de construcción.
Productos más afectados
Todos los insumos sufren retracción: ladrillos, cemento, arena, cal, pegamentos y productos sanitarios como inodoros, lavabos y duchas. La baja demanda impacta tanto en ventas como en empleo, acentuando la crisis del sector en el inicio de la era Milei.
Gentileza de Infonews Cooperativa.-
Más historias
Israel y Gran Bretaña extraerán petróleo de Malvinas: Argentina no reclama
Se suspende hasta nuevo aviso la 2ª Fiesta de la Carne de Cerdo en Roque Pérez
FARMACIA DE TURNO DEL LUNES 30 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ZAMPELUNGHE