Se conmemora hoy el Día Internacional de la visibilidad bisexual

«Salir del closet»: ¿frase obsoleta? En especial para las nuevas generaciones que no tienen que salir de ningún lado porque consideran que no hay closet del que salir. Las y los jóvenes de hoy no llevan a terapia como un problema o una preocupación si les gustan tanto las mujeres, los hombres o las personas de género fluido o no binarias, porque viven su sexualidad de manera más libre y con menos reglas.

¿CUÁNDO SE CELEBRÓ POR PRIMERA VEZ? El Día Internacional de la Visibilidad Bisexual se conmemora desde 1999 cuando tuvo su primera celebración en California, Estados Unidos. Fue impulsado por tres activistas con el objetivo de visibilizar, reivindicar y celebrar la bisexualidad al considerarse una de las orientaciones sexuales que enriquecen la diversidad de las relaciones interpersonales. Frente al monosexismo -imposición que considera a la homosexualidad o la heterosexualidad como únicas posibilidades y que describe a las personas bisexuales como hipersexuales, confunidas o indefenidas- resulta muy importante celebrar este día. En 2014, se aprobó en la Legislatura porteña un proyecto en el que se declara la adhesión y el beneplácito por el Día Internacional de la Bisexualidad bajo el reconocimiento de la importancia en “seguir avanzando en la lucha contra la discriminación y el reconocimiento de derechos e igualdad, tal como lo manifiesta la propia Constitución Nacional” (Declaración No. 662/2014).

Famosos artistas siempre han sido referentes de generaciones. Y que hablen abiertamente sobre la sexualidad propia o en general resulta muy positivo para aumentar las voces y alentar a que otros no se sientan solos en un camino de aceptación y/o descubrimiento.

Los siguientes son solo algunos de los cantantes argentinos e internacionales que han luchado por la libertad sexual en sus letras, redes sociales, shows y entrevistas:

Lali

A sus 30 años está transitando un 2022 a pura sensualidad, haciéndose cargo de su deseo y compartiéndolo con su público. Muchas de sus letras tienen contundentes mensajes sobre la liberación sexual y el placer. Desde “Caliente” (2018), junto al brasileño Pablo Vittar, comenzó a dejar atrás su imagen inocente de la niña surgida de la factoria Cris Morena. Este año lanzó “Disciplina”, “Como tú”, “N5” y “2 son 3”, canciones que hablan sobre lo que ella misma definió como su “propio descubrimiento sexo afectivo”.

A principios de este mes Lali estuvo como invitada del programa de radio “Nadie dice Nada”, conducido por Nico Occhiato -LUZU TV- en el que compartió su camino de exploración de su propia sexualidad: “Fui de manera inconsciente compartiendo a través de mi música mi propio descubrimiento sexo-afectivo, mi manera de sentir el sexo, de sentir amor. Mis experiencias reales me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías conmigo misma, me di cuenta que me mentía un montón, que no aceptaba que me gustaban las minas. Siempre decía ‘me gusta una chica pero me pongo de novia con chabones’. En mi música yo necesitaba ser más franca, había todo un público que necesitaba representación que no tenía una canción como ‘2 son 3’ o el tipo de pop como ‘N5’”.

El Disciplina Tour que está llevando el show por toda la Argentina fue bautizado como el ‘Chape Tour’ por los besos que la propia artista se da con diferentes performers en el escenario. Lali explicó en una reciente entrevista que ella considera al “beso como un acto de amor. Yo beso a mis amigos”.

Lara Artesi

Conocida como Lara91k es una cantante, música y compositora de 31 años que mezcla sonidos urbanos con indies. La artista se autopercibe como lesbiana e incluye su sexualidad en sus letras que hablan de desamor lésbico, algo que no está muy presente en el trap al primar la heterosexualidad, como en la mayoría de los géneros musicales. “Zoe” -dedicada a su ex novia, Zoe Gotusso (25)- o “Pinky” -en donde aparece su actual novia- son algunos ejemplos de sus canciones que visibilizan, a través de la música, la bisexualidad.

Lady Gaga

La talentosa cantante y actriz de 36 años siempre habla sobre las libertades individuales y colectivas, en cuanto a la diversidad sexual. En las letras de sus canciones o como fue el caso del último desfile multitudinario -previo al coronavirus- en 2019, al que asistió para el Día Internacional del Orgullo, en el que brindó un contundente discurso sobre la diversidad sexual.

En reiteradas ocasiones a lo largo de su carrera ha expresado que le gustan tanto los hombres como las mujeres: “no considero las orientaciones sexuales, simplemente soy quien soy. Pero ‘I kissed a girl and I liked it’». Se refirió así a «Besé a una chica y me gustó», el tema de Katy Perry” (entrevista audiovisual 2008), una idea que reafirmó en su canción “Born this way” («Nacida de esta manera»).

«Otra idea interesante es considerar que la bisexualidad debería ser un punto de partida y no un punto de llegada, es decir, ¿no deberíamos experimentar y probar primero para poder conocer nuestros gustos? ¿Por qué históricamente siempre el punto de partida fue la heterosexualidad y la heteronormatividad antes que la bisexualidad? Gaga explicó que su tema “Poker face” trata sobre cómo a veces la confusión que puede generar el que a una persona le gusten tanto hombres como mujeres. Su inspiración para escribir esa canción surgió por las fantasías que tenía con mujeres al tener relaciones sexuales con un ex novio.

Madonna

A los 64 es el máximo ícono del pop a nivel mundial que rompió con muchos estereotipos para las mujeres. En 2019 fue la primera mujer en obtener el reconocimiento Defensor del Cambio por los Premios Glaad por su contribución a la comunidad LGBTIQ+ durante su larga carrera artística. Su canción “Vogue” (1990) fue una revolución: en el videoclip homenajea el vogueing, estilo de danza nacido en 1960 en Estados Unidos, que se bailaba en clubes a los que asistían drag queens afrodescendientes.

Miley Cyrus

A los 14 años -hoy tiene 29- le contó a sus padres que era bisexual y al público en 2015. También se autopercibe como pansexual, es decir, que se enamora de la persona independientemente de su género.

En junio del año pasado Cyrus dio un show en Nashville, Tennessee, llamado “Miley Pride Special” que fue transmitido por streaming para celebrar el mes del Orgullo con la premisa inclusiva de “Están todas las personas invitadas”.

Harry Styles

El inglés de 28 años -ex miembro de la banda de pop adolescente One Direction- apoya la diversidad sexual y milita la fluidez de género en cuanto a la vestimenta. En 2018 Styles se asoció con la organización educativa, GLSEN -Gay, Lesbian & Straight Education Network- para vender remeras con un mensaje estampado: “Treat people with kindness” que se traduciría como «Trata a las personas con cariño». Lo recaudado de esas ventas se destinó a colaborar con GLSEN, organización que trabaja para poner fin a la discriminación y la violencia ejercida hacia estudiantes LGBTIQ+ en escuelas.

Incluso en un show de 2021 levantó la bandera bisexual y habló con un fan para que pudiera expresar abiertamente de su orientación sexual. El público festejó la acción amorosa e inclusiva de Styles.

Pablo Vittar

Phabullo Rodrigues da Silva (28), tal su verdadero nombre, es un artista de Brasil y drag queen quien grabó la canción y videoclip “Caliente” con Lali en 2018. Fue la primera drag queen en presentarse este 2022 en uno de los eventos internacionales más importantes, el Festival Coachella en California, Estados Unidos. En sus redes siempre habla sobre diversidad sexual y el lugar que ocupa la comunidad LGBTIQ+ en la sociedad.

Villano Antillano

Artista transgénero y no binaria de Puerto Rico de 27 años, fue la primera cantante trans en grabar una session con Bizarrap. Con el lanzamiento de “Besties remix”, Villano menciona la importancia de la visibilidad lésbica y siempre habla en su Instagram sobre la comunidad LGBTIQ+, el machismo, entre otras cuestiones relacionadas.

Otros artistas que se declararon bisexuales son Freddy Mercury, David Bowie, Billie Joe Armstrong -líder de Green Day-, Fergie -ex Black Eyed Peas-, Sia, Pink y Jessie J

¿Qué significan los colores de la bandera bisexual?

La bandera bisexual diseñada por Michael Page, activista bisexual estadounidense.

La bandera bisexual fue diseñada por Michael Page, activista bisexual estadounidense. El fucsia significa la atracción hacia personas del mismo género; el azul, la atracción hacia personas del contrario; y el violeta, todo el espectro que abarca la sexualidad entre los dos géneros, a partir de la premisa de que no se trata de un sistema binario.