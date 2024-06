Scioli respondió a quienes pidieron echarlo del partido: «Soy peronista y libertario»

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, respondió a quienes pidieron echarlo del Partido Justicialista (PJ) al remarcar que «a los que se creen dueños del peronismo o del peronómetro, hay que invitarlos a leer la historia y leer a Juan Domingo Perón».

«Yo quiero sumar para que la Argentina se arregle de una vez y para siempre», indicó Scioli, quien se denominó «peronista y libertario».

En los últimos días, la senadora Juliana Di Tullio pidió la expulsión partidaria del ex embajador argentino en Brasil y este salió a responder en un mensaje en sus redes sociales.

«En estos días con un poco más de tiempo libre es bueno reflexionar y estudiar para aprender de la experiencia. El peronismo es un pensamiento estratégico, no ideológico. Privilegia alcanzar los objetivos para la felicidad del pueblo. No hay que enamorarse de los fracasos. Lo dice clarito en Conducción Política», arrancó Scioli.

Asimismo, sostuvo que «todos los partidos de 1946 se unieron contra Perón» y explicó que «así nació la Unión Democrática, la casta de ese entonces».

«Ellos se quedaron con los aparatos y Perón con la gente. Perón siempre la vio. Jamás el peronismo se enamoró de los instrumentos. Siempre actuó de acuerdo a la realidad, postulando que esta es la única verdad», precisó el funcionario nacional.

Además, indicó que «el primer gobierno peronista impulsó el protagonismo del Estado y aumentó los ingresos de los trabajadores, pero cuando vio que la inflación se convirtió en un problema y llegó al 40% anual, la política económica cambió y bajó el gasto público real, estableció el principio de productividad para aumentar salarios y estimuló las exportaciones».

«Así, en dos años, la inflación bajó al 4% y la economía recuperó fortaleza. Perón la volvió a ver. Y la veía bien clarito: `El punto de partida es la estabilidad de precios; el trabajo y el sacrificio, creadores de riqueza, son los factores decisivos de toda solución económica, y los hombres y los pueblos que no sepan discernir la relación entre bienestar con el esfuerzo no ganan el derecho a la felicidad que reclaman`», detalló.

Scioli agregó: «Interpretando los nuevos tiempos que Perón advirtió que Argentina necesitaba capitales: la volvió a ver y buscó impulsar las inversiones extranjeras en petróleo y la industria automotriz. Luego (el presidente, Arturo) Frondizi puso en marcha muchas de estas propuestas. Hay que ser prácticos, no dogmáticos».

«¿Saben de donde me inspiré para hablar de evolución?» Si, correcto, de Perón. En la Asamblea Legislativa de 1948 decía: `La evolución es para los pueblos un agente de rejuvenecimiento indispensable y permanente. Es menester no aferrarse a prescripciones arcaicas o sobrepasadas por el tiempo. La política tiene la función de forjar la montura propia para cabalgar la evolución de la historia`», indicó el ex gobernador bonaerense.

Scioli fue más allá y siguió con las políticas implementadas por Perón al remarcar que el líder del movimiento añadió más tarde que «quien gasta más de lo que gana es un insensato; el que gasta lo que gana olvida su futuro; y el que produce y gana más de lo que consume es un prudente que asegura su porvenir».

«Al final de su vida; también la vio y dejó un mensaje claro y contundente: `Esto lo arreglamos entre todos, o no lo arregla nadie`. Y yo quiero sumar para que la Argentina se arregle de una vez y para siempre», concluyó.

El domingo pasado, Di Tullio indicó en sus redes sociales: «El 16 de junio, día en que intentaron matar a Perón con un bombardeo a Plaza de Mayo, exijo la expulsión de Scioli, (Edgardo) Kueider y (Carlos Mauricio) Espínola del Partido Justicialista en memoria de las de 300 víctimas de ayer y de hoy».

Los representantes provinciales a los que hace referencia son los senadores Kueider (Entre Ríos) y «Camau» Espínola (Corrientes), quienes acompañaron al oficialismo en la votación en general de la ley de Bases la semana pasada.

En el caso de Scioli, es por haber aceptado integrar el Gobierno del presidente Javier Milei, tras la maniobra de inclusión al Gabinete nacional que propinó el ex ministro del Interior y actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

«No hay que permitir que sus decisiones espúreas las realicen en nombre del peronismo. No en nuestro nombre», finalizó Di Tullio.

Noticias Argentinas.-

Foto NA.-