¿De dónde proviene la extraña señal de radio que se repite cada hora desde el espacio?

En las últimas semanas, un equipo de astrónomos detectó un fenómeno nunca antes identificado, que fue registrado por los radiotelescopios ASKAP y MeerKAT a unos 15.820 años luz de la Tierra. Los detalles del hallazgo.

Además de las observaciones con grandes telescopios terrestres y espaciales, hay una manera que desde hace décadas busca la respuesta a la gran pregunta que se ha hecho el ser humano por siglos: ¿Estamos solos en el Universo? Y esta forma es a través de las señales de radio que llegan a nuestro planeta.

“Recientemente, descubrimos un transitorio de radio que no se parece a nada que los astrónomos hayan visto antes. No solo tiene un ciclo de casi una hora de duración (el más largo jamás visto), sino que a lo largo de varias observaciones lo vimos a veces emitiendo destellos largos y brillantes, a veces pulsos rápidos y débiles, y a veces nada en absoluto. No podemos explicar del todo lo que está pasando aquí. Lo más probable es que se trate de una estrella de neutrones muy inusual, pero no podemos descartar otras posibilidades”, explicó la doctora en astronomía Manisha Caleb.