Sciaini anunció el inicio de la obra de gas en el barrio La Copa

El intendente municipal, Sciaini, informó en conferencia de prensa el inicio de la obra de tendido de la red de gas en el barrio La Copa, un proyecto que el municipio viene desarrollando desde hace más de un año junto a distintas áreas técnicas, legales y operativas.

Durante el anuncio, el jefe comunal destacó que esta obra representa el comienzo de un plan más amplio que prevé la extensión del servicio a otros sectores de la ciudad de Roque Pérez. “Es una promesa que habíamos asumido y hoy estamos en condiciones de comenzar a cumplirla”, expresó.

El proyecto se pondrá en marcha inicialmente en el barrio La Copa y continuará avanzando en otros barrios, en la medida en que los vecinos y vecinas se inscriban en el municipio para solicitar la extensión del servicio en sus zonas.

En este sentido, se explicó que la obra se desarrollará bajo un sistema accesible para los frentistas, quienes podrán financiar el costo en cuotas y a valores significativamente más bajos que los del mercado privado. Esto permitirá que más familias accedan al gas natural, generando un importante ahorro frente a otros sistemas como la garrafa o la leña, además de mejorar las condiciones de seguridad y confort en los hogares.

El municipio, además, ha llevado adelante convenios y acciones concretas para garantizar la ejecución de los trabajos. Ya se encuentran en la ciudad los materiales necesarios, incluyendo caños de distintas medidas (50, 60 y 90 milímetros) y los accesorios correspondientes. También se dispone de un tráiler equipado con herramientas específicas para la obra, y personal municipal ha sido capacitado en la provincia de Córdoba para llevar adelante las tareas.-

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