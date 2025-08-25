San Antonio de Areco: hallan muertos a un hombre y una mujer de un auto tiroteado

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Un hombre y una mujer fueron hallados sin vida, presuntamente asesinados, dentro de un auto tiroteado, en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco.

Según publicó el periodista Mauro Szeta, el Chevrolet Onix tiene radicación en Tigre. Los dos cuerpos estaban adentro del auto en un camino vecinal, cerca de Ruta 8 y detrás del barrio privado Haras “Vacaciones”.

De acuerdo con videos que se difundieron en redes sociales, el vehículo tenía el tanque de nafta abierto con un trapo dentro, lo que deba la sensación de que iba a ser prendido fuego. Un vecino que pasaba por el lugar lo vio y llamó al 911.

La policía científica trabajaba en el lugar. Una de las primeras hipótesis es que el hombre le disparó a la mujer y luego se quitó la vida, ya que el sujeto estaba sentado en la parte del conductor con un tiro en la cabeza, y un arma tirada al lado, mientras que la otra víctima estaba en el asiento de atrás.

En la escena hallaron alrededor de 7 cartuchos intactos de 9 milímetros entre el capot y el parabrisas. Además, tenía un trapo colgando en tapa de carga de combustible.

Noticias Argentinas.-

