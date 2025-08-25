25 de agosto de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL LUNES 25: FARMACIA SALINAS

Redacción 9 minutos atrás

FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL LUNES 25: FARMACIA SALINAS, UBICADA EN AVENIDA PRESIDENTE PERÓN 406.-

 

Más historias

San Antonio de Areco: hallan muertos a un hombre y una mujer de un auto tiroteado

1 hora atrás Redacción

Lule Menem rompió el silencio por los audios: «Aseguro la absoluta falsedad de su contenido»

2 horas atrás Redacción

Citan al jefe de Seguridad de Nordelta acusado de encubrimiento en el caso ANDIS

3 horas atrás Redacción