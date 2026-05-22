22 de mayo de 2026

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Roque Pérez: Jornada de reflexión por el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género

Redacción 10 horas atrás

 

El Municipio de Roque Pérez, a través de Punto Género, cuya coordinación está a cargo de Vanesa Pesce, y de la Dirección de Discapacidad, a cargo de Joaquina Rodríguez, llevó adelante una jornada de reflexión y expresión junto a los chicos y chicas del Centro de Día, en el marco del 17 de mayo, Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.

La actividad comenzó con la proyección de un video y un espacio de intercambio destinado a reflexionar sobre el respeto, la inclusión y la diversidad. Posteriormente, mediante propuestas artísticas y recreativas, los participantes pintaron y armaron rompecabezas con distintas representaciones de género.

La jornada finalizó con la creación de corazones de diferentes colores, donde cada participante plasmó su nombre, promoviendo la expresión individual y el trabajo en comunidad.

Desde las áreas organizadoras destacaron la importancia de continuar generando espacios de encuentro, respeto e inclusión, donde cada persona pueda expresarse libremente y sentirse parte de la comunidad.-

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