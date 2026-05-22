Milei anunció la baja de retenciones al trigo, a la cebada y a la soja

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El presidente Javier Milei anunció la baja de los derechos de exportación al trigo, la cebada y la soja hasta el 2028, y también retenciones cero a la industria automotriz, petroquímica y maquinarias por un año.

En el caso del trigo y la cebada, la alícuota de retenciones pasará «del 7.5% al 5.5% a partir de junio» de este año, detalló el jefe de Estado al encabezar el acto por el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

«A partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar (las retenciones a la soja) entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta al año 2028 si nosotros reelegimos«, precisó.

«No solamente vamos a bajar retenciones al sector agropecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio 2026 hasta junio 2027; a la indsutria automotriz, a la industria petroquímica y maquinarias vamos a ir a cero», anunció.

En este sentido, afirmó que desde el Gobierno seguirán «bajando retenciones» y «achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde».

«Que se achique el Estado y se agrande el mercado para que podamos tener más prosperidad», exhortó.

El presidente volvió a sostener que «los impuestos son un robo» y que «nadie los paga por gusto».

«Entonces nuestra misión es achicar al Estado para bajar impuestos», declamó.

Advirtió que para hacerlo «de manera sostenible necesitamos equilibrio fiscal y crecimiento económico».

«El equilibrio fiscal ya lo tenemos y lo vamos a sostener hasta las últimas consecuencias. El crecimiento lo estamos construyendo y fue deliberadamente saboteado», advirtió.

«En medio de un programa que funcionaba con una economía que venía creciendo al 7% mensual y la inflación cayendo 1,5% mensual, la oposición nos tiró 40 leyes para romper el equilibrio fiscal. Generó pánico y provocó una dolarización del 50% de los pesos que circulan en nuestra economía», repasó.

En ese sentido, denunció que la oposición ejecutó un intento de «golpe de Estado» durante el año pasado.

«Básicamente lo que ocurrió es que ese intento de golpe de Estado coordinado entre la política con siete pedidos de juicio político, con intentos de descontrol en la calle, más algunos que se resisten al cambio y quieren mantener el statu que que hundió a los argentinos de bien con la complicidad de los medios», evaluó.

«Dada la aceleración en la tasa de inflación, eso disparó la tasa de interés, y eso cortó el sesgo de crecimiento que tenía la Arngeitna y mientras se frenaba la demanda tuvimos que enfrentar una corrida como nunca antes vista en la historia argentina», recordó.

Según Milei, «el tamaño del ataque» recibido «equivale a 70 mil millones dólares».

«Jamás en la vida se vio un ataque de semejante magnitud y jamás pudo la Argentina resistir como resistido gracias a este maravilloso modelo que diseño Toto Caputo», destacó.

«Sin embargo, no sólo que nos pusimos de pie sino que además no pudieron violentar el modelo cambiario», agregó.

«Argentina tiene la recesión mas loca del mundo porque acaba de mostrar un crecimiento del 5,5 interanual y 3,5 desestacionalizado rompiendo el máximo histórico de la variable», ironizó.

El presidente también hizo hincapié en «el crecimiento de las exportaciones que fue del 33%, haciendo un nuevo récord histórico».

«Nos tratan de crueles pero bajamos la pobreza a la mitad y sacamos de la pobreza a 14 millones de argentinos», remarcó, y señaló que «todo esto fue posible gracias al ajuste fiscal que hicimos».

Para Milei, «todas estas cosas demuestran que este Gobierno tiene tremenda gestión».

El presidente sostuvo que el miércoles en la Cámara de Diputados el oficialismo «le ganó 13 a 0 a los kukas», en referencia a la cantidad de votaciones en las que se impuso La Libertad Avanza.

«Ayer le ganamos 13 votaciones a los kukas y a los enemigos del progreso en la Cámara de Diputados. Eso también es gestión», resaltó.

«13 a 0 les ganamos. ¿Ustedes saben lo que es meterle 13 a los kukas?», preguntó al auditorio.

«Mi equipo de Gobierno son como los Rolling Stones, o como Gardel con la guitarra eléctrica», graficó.

Según auguró Milei, «va a haber una revolución de la riqueza» en Argentina.

«No vamos a parar hasta exterminar esa maldición que pesa sobre la Argentina que es la inflación», prometió.

El campo

En otro orden, el mandatario dijo que «es imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas».

En esa línea, denunció «un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes».

Participaron del acto ministros del Gabinete como el de Economía, Luis Caputo, de Interior, Diego Santilli, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Noticias Argentinas.-Foto www.rpereznet.com.ar

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