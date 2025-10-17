16 de octubre de 2025

Roque Pérez: Jornada de concientización sobre el cáncer de mama

Redacción 1 hora atrás

Este domingo 19 se desarrollará una jornada de concientización sobre el cáncer de mama, desde las 17 horas en el parque del ferrocarril para una jornada de información, conciencia y cuidado!

