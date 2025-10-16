Atención transportistas que ingresen a Roque Pérez

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Bromatología, a cargo de Pablo Díaz, informa que a partir del 1° de diciembre de 2025 será obligatorio para todos los transportistas que ingresen a la ciudad contar con el Carnet de Manipulación de Alimentos vigente.

Esta medida tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria y asegurar que todas las personas que transportan alimentos cumplan con las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Desarrollo Agrario.

Se solicita a los transportistas y empresas del rubro tomar las medidas necesarias para obtener el carnet correspondiente antes de la fecha indicada.

Dirección de Bromatología Municipio de Roque Pérez

