JB 2025: Nueva medalla de plata para Roque Pérez

En el marco de la tercera jornada de competencias de la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, la delegación de Roque Pérez continúa destacándose con excelentes actuaciones y un gran espíritu deportivo.

Ayer jueves 16, Juan Pablo Graneros obtuvo la medalla de plata en salto en largo PCD, con una muy buena performance.

También tuvieron destacadas participaciones Donovan Portillo y Dylan Stanley en la disciplina de lanzamiento de bala PCD.

En otras competencias, el equipo de Bochas femenino cayó ante Lincoln por 15 a 4, mientras que Luciano Courcumelis, en Pesca Sub-18, realizó su segunda jornada de participación y continuará hoy desde las 13:30 horas.

En Fútbol Playa Sub-18, el conjunto roqueperense empató 5 a 5 frente a San Pedro y disputará la semifinal ante Avellaneda hoy a las 9:00 horas. Por su parte, el equipo de Futsal Sub-16 logró una victoria sobre Trenque Lauquen por 5 a 3.

En otras disciplinas, Newcom +70 mixto perdió ante Laprida (15-6 y 15-4) y el Pádel masculino de adultos mayores fue superado por San Nicolás (6-2 y 6-2).

El Rugby femenino Sub-16 celebró una gran victoria frente a General Pueyrredón por 24 a 15 y jugará la semifinal contra Pergamino hoy a las 10:30 horas.

Asimismo, Angélica Cruse participó en la categoría Cocineros – Postre, cuyos resultados se conocerán hoy a las 19:00 horas.

La delegación se encuentra en óptimas condiciones, disfrutando de un excelente clima de compañerismo y representando con orgullo a Roque Pérez.-

