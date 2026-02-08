Roque Pérez: con fuerte representatividad, se presentó la lista del PJ liderada por Eliana Gasparini

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Este domingo, en la sede del PJ nacional, Eliana Gasparini presentó la lista del Partido Justicialista de Roque Pérez «con una amplia mayoría y fuerte representatividad de los distintos sectores del peronismo local», explicaron desde su entorno.

Además de Gasparini (kirchernismo), la nómina está integrada por el presidente del HCD y dirigente massista, Gerardo Belardinelli; el ex presidente del HCD alineado con el MDF, José Luis Demichelis. En tanto, los congresales serán Juan Ignacio Goñi referente Kirchnerista y Fernanda Zaniratto. Además conforman la lista concejales, sindicato de municipales, UPCN, ATE, Frente Renovador, PJ, Movimiento Evita, Juventud Peronista y La Cámpora.

Desde el espacio señalaron: «La lista es la expresión de mucho tiempo de trabajo donde se generaron ámbitos de participación y debate con afiliados y afiliadas que son referentes de la salud, de instituciones, de discapacidad, trabajadores, municipales, docentes, profesionales, jubilados, amas de casa y jóvenes, con compromiso social y fuerte arraigo territorial».

Y agregaron: «Se decidió formar una lista amplia, plural y representativa con responsabilidad y vocación política, entendiendo que no es tiempo de fragmentaciónes, de acuerdo al contexto social complejo donde la mayoría la está pasando mal».

«El proyecto busca contar con un PJ dinámico que tenga unidad de acción, en dónde todos y todas sean bienvenidos y las juventudes se puedan expresar. La propuesta también expresa el acompañamiento y fortalecimiento de las políticas públicas del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y presidente del PJ provincial», aclararon.

Gentileza de: www.septimaseccion.com.ar

N de la R de www.rpereznet.com.ar:

Eliana es una de las hijas del “Chinchu” Gasparini, por sus venas corre la sangre peronista desde que nació y es la mejor representante del legado de su papá, algo que deberían comprender los que habrían intentado bajar su lista. Parece que es un accionar al que se acostumbraron, ya que esa misma gente, sería la que intentó en 2023 bajarle la lista al actual intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini. En ese entonces perdieron la interna, luego en 2025 perdieron nuevamente las elecciones, cuando no lograron sacar ni un solo concejal y desde diciembre de 2025 se quedaron sin concejales dentro del Honorable Concejo Deliberante local.-

