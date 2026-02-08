8 de febrero de 2026

A todo color comenzó el Carnaval en Carlos Beguerie

Redacción 6 horas atrás

Compartimos imágenes de una noche llena de alegría, encuentro y diversión.

Hoy es la segunda y última noche para seguir disfrutando del carnaval en comunidad, con música, color y toda la energía de Carlos Beguerie.-

En el drive podrán encontrar todas las fotos:

https://drive.google.com/drive/folders/1bgghXZAhuRNnitT-Yl_g8HKzB9zBfPYb

