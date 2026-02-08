A todo color comenzó el Carnaval en Carlos Beguerie

Compartimos imágenes de una noche llena de alegría, encuentro y diversión.
Hoy es la segunda y última noche para seguir disfrutando del carnaval en comunidad, con música, color y toda la energía de Carlos Beguerie.-
En el drive podrán encontrar todas las fotos:
https://drive.google.com/drive/folders/1bgghXZAhuRNnitT-Yl_g8HKzB9zBfPYb
Más historias
Exhibición de Pádel Adaptado en Roque Pérez. Cuando se dejan las palabras de lado y se hacen acciones
Enojo yerbatero llegó al escenario: insultaron a Milei en Fiesta del Mate en medio de desregulación del sector
Roque Pérez: con fuerte representatividad, se presentó la lista del PJ liderada por Eliana Gasparini