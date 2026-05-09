Loma Negra frenó su principal horno hasta 2027

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La principal cementera del país decidió frenar el horno central de su planta en Olavarría hasta fin de año ante el exceso de stock y la fuerte caída en la demanda. El sector advierte por el impacto de la paralización de la obra pública.

La decisión se tomó ante el exceso de stock acumulado y la caída sostenida de la demanda de cemento, lo que obligó a la compañía a ajustar su nivel de producción.

La planta, inaugurada en 2021, es una de las más importantes y modernas del país, lo que intensifica el impacto simbólico y productivo de la medida.

Exceso de stock y caída del consumo

Desde la empresa confirmaron que la acumulación de clínker, insumo clave para la fabricación de cemento, alcanzó niveles récord.

En la planta habría más de 700 mil toneladas almacenadas fuera de los silos, un volumen que evidencia la baja actividad del sector.

El freno del horno no responde a una parada técnica habitual, sino a una readecuación prolongada por falta de demanda.

Caída de la construcción y efecto en cadena

El sector cementero viene registrando una retracción sostenida. Según datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, los despachos cayeron 12,7% interanual en abril.

La actividad de la construcción, tanto pública como privada, se redujo de manera significativa en los últimos meses, afectando toda la cadena productiva.

Desde el gremio AOMA señalaron que la situación está directamente vinculada a la paralización de la obra pública nacional.

Impacto en trabajadores y producción regional

La detención del horno principal también repercute en actividades asociadas como la extracción de piedra caliza y el transporte de materiales.

La planta L’Amalí es un polo industrial clave para Olavarría y su funcionamiento impacta en múltiples sectores vinculados a la construcción.

La medida genera preocupación en trabajadores y proveedores que dependen de la continuidad de la actividad industrial.

Una señal de tensión en la industria

Loma Negra es una de las principales productoras de cemento del país y su decisión de frenar el principal horno hasta fin de año se interpreta como una señal de la magnitud de la crisis del sector.

El desbalance entre capacidad instalada y demanda vuelve a exponer el freno de la actividad económica en un rubro históricamente sensible a la inversión en infraestructura.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

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