Reunión para avanzar en obras y mejoras de infraestructura escolar

El intendente municipal mantuvo ayer lunes 24 de agosto, en horas del mediodía, una importante reunión en su despacho para abordar el estado de avance de las obras de infraestructura escolar en distintos puntos del distrito y las necesidades emergentes en los establecimientos educativos.

Del encuentro participaron el inspector jefe distrital, Mariano Campos; la presidenta del Consejo Escolar, María José Tossi; los consejeros escolares Mariano Galdara y Nancy López; y el director de Asuntos Educativos, Jonathan Bustos.

Durante la reunión se socializaron detalles de los trabajos realizados en los Jardines de Infantes N° 901 y 902, las Escuelas Primarias N° 10, 11, 15 y 25, así como también las intervenciones concretadas en la Escuela Especial N° 501, el CEC N° 801 y el CEF N° 118.

Asimismo, se compartieron avances de las obras en curso en las Escuelas Primarias N° 4, 7, 12 y 17, dando respuesta a las solicitudes planteadas por los equipos directivos frente a diversas problemáticas edilicias.

Entre las intervenciones proyectadas se encuentra la colocación de nuevos módulos solares en la Escuela Primaria N° 22, debido a la inexistencia de tendido eléctrico en sus cercanías. También se prevé la construcción del espacio destinado a Educación Temprana (ex ATDI) en el predio de la Escuela Especial N° 501 y la reconversión del inmueble inconcluso del ex Centro de Desarrollo Infantil (CDI), con el objetivo de finalizarlo y destinarlo a la Escuela Artística N° 1 como nueva sede.

Por otra parte, las autoridades del Consejo Escolar local informaron que se encuentra en su etapa final la colocación de equipos de filtrado de agua por ósmosis inversa en las instituciones educativas urbanas. A la brevedad comenzará la última etapa de instalación de estos sistemas en las escuelas restantes del ámbito rural.

De esta manera, el Municipio de Roque Pérez y el Consejo Escolar continúan trabajando de manera articulada para atender las necesidades de los establecimientos educativos y avanzar en obras que permitan mejorar sus condiciones edilicias y de funcionamiento.-