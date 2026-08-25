Diputados: Trotta presentó un proyecto para repudiar la ola de insultos y agresiones de Milei contra periodistas

El diputado nacional de Unión por la Patria Nicolás Trotta presentó un proyecto de declaración para repudiar la escalada de agresiones, insultos y descalificaciones del presidente Javier Milei contra periodistas y trabajadores de prensa.

La iniciativa del vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja advierte que «ya no se trata de episodios aislados, sino de una conducta reiterada que degrada el debate público y compromete la responsabilidad institucional de quien conduce el país».

El proyecto repudia especialmente los agravios dirigidos contra los periodistas Marcelo Bonelli, Manuel Jove y Paula García.

“Cuando el insulto se vuelve sistemático deja de ser un exabrupto. La reiteración, la violencia de las expresiones y la imposibilidad de tolerar una mirada crítica muestran un desborde cada vez más preocupante e incompatible con la mesura que exige la Presidencia de la Nación”, sostuvo Trotta.

“Lo advertimos hace meses y los hechos, lamentablemente, nos dieron la razón. En lugar de moderar su conducta, el presidente profundizó una forma de comunicación basada en el agravio, la estigmatización y la construcción permanente de enemigos”, agregó el ex ministro de Educación del Frente de Todos.

Para el diputado opositor, «no es normal que quien tiene la máxima responsabilidad institucional responda cada crítica con una nueva sucesión de insultos”.

En su carácter de vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Trotta cuestionó la falta de respuesta institucional de la Cámara de Diputados frente a esta seguidilla de ataques y reclamó que la comisión retome su funcionamiento.

Trotta remarcó que la libertad de expresión del presidente no puede ser utilizada para justificar campañas de hostigamiento desde la máxima autoridad del Estado.

“No existe igualdad de condiciones entre un periodista y un presidente que dispone de todo el aparato de comunicación oficial. Cuando ese poder se utiliza para señalar, degradar y amedrentar, deja de ser una opinión personal y se transforma en una práctica de intimidación institucional”, afirmó.

Finalmente, el legislador reclamó el cese inmediato de toda práctica de agresión, estigmatización y hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación.

“La prensa está para preguntar, investigar y controlar al poder, no para obedecerlo. Defender su libertad es defender el derecho de toda la sociedad a estar informada y la calidad democrática de la Argentina”, concluyó Trotta.

Agencia NA.-