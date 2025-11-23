Resurge la preocupación por el fuego en el Polo Industrial de Ezeiza

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

A una semana del devastador incendio que azotó el Polo Industrial de Spegazzini, en Ezeiza, la tensión aumenta debido al resurgimiento de un foco ígneo que mantiene en alerta a las empresas lindantes.

Persiste una columna de humo denso en el interior de uno de los galpones pertenecientes a la firma Logischem. Aunque el personal de bomberos se encuentra en el predio, esperan la autorización de la fiscalía para poder intervenir y sofocar este nuevo punto activo.

Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que en los galpones afectados habrían quedado resguardados elementos de alta combustibilidad bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires. El panorama actual se compone de escombros, estructuras colapsadas y una humareda que no solo complica la visibilidad, sino que también genera seria preocupación por la seguridad y la integridad de las instalaciones vecinas. La inquietud entre los empresarios linderos es palpable ante el temor de una reactivación del incendio que pudiera causar daños mayores.

Hipótesis sobre el origen de la explosión

La incertidumbre se intensifica con los testimonios de empleados de la petroquímica, quienes señalaron que una pérdida de peróxido ocurrida el viernes 14 por la mañana, horas antes de la gran explosión, no fue saneada correctamente. Esta situación habría provocado que la madera de los pallets se prendiera fuego, y al entrar en contacto con otras sustancias como fósforo rojo y blanco -de los que había numerosos contenedores-, se desató la violenta explosión y la onda expansiva que se sintió hasta a 15 kilómetros.

Mientras se investigan las causas, los dueños de las fábricas cercanas conviven con la intranquilidad de que el humo sea una señal de que el problema de fondo aún no ha sido solucionado.

Avances en la investigación judicial

En paralelo, las fuentes judiciales indicaron que «se investiga una posible contaminación (entre sustancias químicas)». Los peritos finalizaron la recolección de las últimas muestras este miércoles. Las tareas periciales estuvieron a cargo de la División investigación de siniestros de la Superintendencia de Bomberos y Protección de Riesgos -dependiente del Departamento Federal de Investigaciones-, en colaboración con personal de la Policía Ecológica Provincial.

La fiscal Florencia Belloc, encargada de la causa, dispuso desde el inicio la toma de declaración testimonial a los presentes y la realización de pericias para establecer el origen y desarrollo del siniestro. La existencia de imputados en la causa quedará supeditada a los resultados que arrojen estas pruebas.

¿Dónde se iniciaron las llamas?

Los investigadores lograron determinar que el fuego, que sorprendió a los trabajadores el viernes alrededor de las 20, comenzó en la empresa Logística Fizbay, cuyo nombre comercial es Logischem. Si bien ese fue el punto inicial de las llamas, fue la posterior explosión la que afectó gravemente a la mayoría de las 25 compañías del Polígono Industrial, así como a vecinos y comerciantes de Ezeiza y zonas aledañas.vmv3BA

La onda expansiva provocó serios daños estructurales en la empresa Flamia, productora de perfiles de aluminio, ubicada al lado. Además, resultaron gravemente afectadas Iron Montain, Plásticos Lago, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast.

Noticias Argentinas.-

