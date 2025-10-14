Resumen primera jornada de competencia de Roque Pérez en los JB 2025

Roque Pérez comenzó su participación en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025

La delegación de Roque Pérez inició su participación en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrolla en la ciudad de Mar del Plata.

En la primera jornada de competencias, los equipos locales tuvieron diversas presentaciones:

• En bochas femenino (adultos mayores), Roque Pérez cayó ante Quilmes por 12 a 8.

• En fútbol playa sub-16, los representantes roqueperenses se impusieron a Vicente López por 3 a 2, consiguiendo una destacada victoria en el debut.

• En newcom +70 mixto, Roque Pérez fue derrotado por Ramallo con parciales de 15-3 y 15-6.

• En pádel masculino (adultos mayores), Roque Pérez le ganó a Lomas de Zamora por 6-4 y 6-4, en las canchas del Club Los Naranjos de Mar del Plata.

• En futsal sub-16, Roque Pérez cayó ante Chascomús por 5 a 3, en un encuentro muy disputado.

• En su primer partido, el rugby femenino sub-16 obtuvo un valioso triunfo ante Coronel Suárez por 27 a 0, mostrando un gran desempeño en su debut.

• En pesca sub-18, Luciano Courcoumelis tuvo su primera participación en el muelle del Club de Pesca, donde hasta ahora va 3° luego de la primera jornada, logrando un ejemplar de 42,5 cm (corvina). La competencia continuará el jueves y viernes.

La delegación continúa compitiendo en distintas disciplinas, y se seguirán compartiendo los resultados y novedades a medida que avance la competencia.

Cabe destacar que la delegación se encuentra muy bien y que el intendente Maximiliano Sciaini acompañó a los competidores y competidoras en varias disciplinas.-

