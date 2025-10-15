En un nuevo revés para la estrategia electoral de La Libertad Avanza, la Junta Electoral Nacional rechazó el pedido del oficialismo para reimprimir los afiches con la lista completa de candidatos que se exhiben en los lugares de votación. De esta manera, al igual que en las boletas, la imagen del economista José Luis Espert seguirá presente en el cuarto oscuro el próximo 26 de octubre.

La decisión de la Junta Electoral bonaerense se alinea con el fallo emitido previamente por la Cámara Nacional Electoral (CNE), que ya había declarado la «imposibilidad material» de reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) por los plazos vencidos del cronograma electoral.

Ahora, este nuevo fallo extiende esa imposibilidad a los afiches informativos que se colocan en cada mesa de votación para guiar a los electores. El pedido de La Libertad Avanza buscaba actualizar la cartelería tras los cambios en la nómina de candidatos, pero la Justicia consideró que, a esta altura del proceso, cualquier modificación logística es inviable.

Con este doble fallo en contra, se confirma que los votantes de la provincia de Buenos Aires se encontrarán con la imagen de José Luis Espert tanto en la boleta única al momento de sufragar, como en los afiches de referencia dentro del cuarto oscuro.

Noticias Argentinas.-