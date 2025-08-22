Reprogramación del Duatlón en Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Dirección de Deportes y Recreación del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Horacio Tossi, informa que el Duatlón previsto para el domingo 24 de agosto se reprogramó para el domingo 31 de agosto a las 11 horas, con punto de partida en el Cine Club Colón de La Paz Chica.

Se recuerda a los y las trabajadoras municipales que esta competencia forma parte del cronograma de las Olimpíadas Municipales, otorgando puntaje dentro de la clasificación general.-

