Reprogramación del Duatlón en Roque Pérez

La Dirección de Deportes y Recreación del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Horacio Tossi, informa que el Duatlón previsto para el domingo 24 de agosto se reprogramó para el domingo 31 de agosto a las 11 horas, con punto de partida en el Cine Club Colón de La Paz Chica.

Se recuerda a los y las trabajadoras municipales que esta competencia forma parte del cronograma de las Olimpíadas Municipales, otorgando puntaje dentro de la clasificación general.-

 

