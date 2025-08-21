Más equipamiento. Más tecnología. Más salud en Roque Pérez

En el CAPS Floreal Ferrara, ubicado en calle Aussedat esquina Don Bosco, ayer por la tarde el intendente Maximiliano Sciaini, acompañado por la directora de Salud, Dra. Lorena Thea, y los directores del hospital municipal, Dra. Micaela Rebón y Dr. Marcelo Sosa, recibieron a la subsecretaria de Planificación Estratégica en Salud de la Provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, al director Provincial de Hospitales, Juan Riera, y a la directora ejecutiva de la Región Sanitaria X, Carolina Di Napoli, con motivo de la entrega de equipamiento destinado a implementar la Historia de Salud Integrada (Historia Clínica Digital).
También estuvieron presentes las Promotoras de Salud PBA, a cargo de Victoria Salis, junto a personal de salud.
El equipamiento entregado será utilizado en el Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo, en el CIC Evita y en el propio CAPS Floreal Ferrara, y consta de:
• 20 computadoras
• 5 impresoras
• 10 lectoras de DNI
• 1 impresora térmica
Estos equipos forman parte del programa Salud Digital Bonaerense, que implementa la Historia de Salud Integrada (HSI), una historia clínica digital que permite a los y las profesionales de la salud acceder al historial médico (enfermedades, medicamentos, cirugías, entre otros) de cada vecino y vecina bonaerense.
Este avance representa un paso fundamental para fortalecer el sistema de salud local, brindando más y mejores herramientas para el cuidado de la comunidad.-
Más historias
Reprogramación del Duatlón en Roque Pérez
Batalla campal en Avellaneda: 10 heridos y 90 detenidos en el partido de Independiente y la U. de Chile
Batalla campal en Avellaneda: 10 heridos y 90 detenidos en el partido de Independiente y la U. de Chile