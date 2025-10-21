21 de octubre de 2025

Reparan baches en el Acceso Pedro Gutiérrez en Roque Pérez

Redacción 3 horas atrás

 

A través de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, a cargo de Hernán Reinero, se están llevando a cabo trabajos de reparación de baches en el Acceso Pedro Gutiérrez, con personal municipal.

Estas tareas forman parte del plan de mantenimiento y mejora de la red vial urbana, con el objetivo de garantizar una mayor seguridad y mejor transitabilidad para todos los vecinos y vecinas.

Se solicita a quienes circulen por la zona que transiten con precaución, ya que los trabajos continuarán durante el transcurso de la semana-

 

