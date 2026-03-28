Recuperan una motocicleta con pedido de secuestro en Roque Pérez

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El Municipio de Roque Pérez informa que, en el marco de los recorridos preventivos realizados durante la noche, personal policial logró recuperar una motocicleta marca CF Moto, de alta cilindrada y color blanco, que contaba con pedido de secuestro activo.

El hecho se produjo tras una persecución que se extendió por varias cuadras, cuando el conductor del rodado emprendió la fuga y abandonó el vehículo. Según se informó, la motocicleta había sido sustraída en la localidad de San Vicente y era requerida por la Fiscalía N° 1 de ese distrito en el marco de una causa por robo.

La investigación continúa bajo la órbita judicial correspondiente, con intervención de las autoridades competentes.

Se destacó además el trabajo articulado entre el personal policial y el equipo de inspección de tránsito del Municipio de Roque Pérez, quienes vienen desarrollando tareas conjuntas de prevención, control y ordenamiento del tránsito, especialmente en lo que respecta a motocicletas.

En este sentido, durante la semana se llevaron adelante distintos operativos en diversos puntos del distrito, que permitieron la incautación de varios rodados en infracción a la normativa vigente. Estas acciones forman parte de una política sostenida de seguridad y concientización vial en la comunidad.-

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