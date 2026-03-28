Recoleta: demoraron a un hombre que efectuó disparos con un rifle de aire comprimido

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El hecho ocurrió en un edificio de la calle Anchorena al 1500, donde el implicado arrojaba objetos contundentes a los vecinos.

Un hombre fue demorado en el barrio porteño de Recoleta acusado de efectuar disparos con un rifle de aire comprimido y arrojar objetos contundentes a los peatones, sin embargo, el señalado quedó en libertad.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que un vecino denunció al presunto agresor, al advertir que hostigaba a los transeúntes desde el balcón de su departamento ubicado en la calle Anchorena al 1500.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Policía de la Ciudad, que allanaron la vivienda y secuestraron un rifle de aire comprimido junto a cajas con municiones, tras una investigación iniciada por el hecho ocurrido el 25 de marzo en esa misma cuadra.

A partir de la denuncia, se realizaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de filmaciones aportadas por vecinos y trabajos de campo para establecer la identidad del sospechoso y su domicilio.

Con la orden judicial correspondiente, intervino personal del Grupo DOEM, que ingresó al departamento, logró reducir al acusado y procedió al secuestro del arma y los elementos utilizados.

En la causa intervino el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27 que, tras la consulta policial, dispuso no adoptar ningún temperamento, por lo que el señalado quedó en libertad.

Noticias Argentinas.-

Municiones secuestradas por la Policía de la Ciudad. Foto: Agencia NA (prensa Policía de la Ciudad).-

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