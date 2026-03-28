Recoleta: demoraron a un hombre que efectuó disparos con un rifle de aire comprimido

El hecho ocurrió en un edificio de la calle Anchorena al 1500, donde el implicado arrojaba objetos contundentes a los vecinos.
Un hombre fue demorado en el barrio porteño de Recoleta acusado de efectuar disparos con un rifle de aire comprimido y arrojar objetos contundentes a los peatones, sin embargo, el señalado quedó en libertad.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que un vecino denunció al presunto agresor, al advertir que hostigaba a los transeúntes desde el balcón de su departamento ubicado en la calle Anchorena al 1500.
El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Policía de la Ciudad, que allanaron la vivienda y secuestraron un rifle de aire comprimido junto a cajas con municiones, tras una investigación iniciada por el hecho ocurrido el 25 de marzo en esa misma cuadra.
A partir de la denuncia, se realizaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de filmaciones aportadas por vecinos y trabajos de campo para establecer la identidad del sospechoso y su domicilio.
Con la orden judicial correspondiente, intervino personal del Grupo DOEM, que ingresó al departamento, logró reducir al acusado y procedió al secuestro del arma y los elementos utilizados.
En la causa intervino el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27 que, tras la consulta policial, dispuso no adoptar ningún temperamento, por lo que el señalado quedó en libertad.
Noticias Argentinas.-
Municiones secuestradas por la Policía de la Ciudad. Foto: Agencia NA (prensa Policía de la Ciudad).-
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